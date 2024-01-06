Передача Україні $ 300 млрд активів РФ: Зеленський закликав Захід до рішучого удару

Конфіскація заморожених активів на користь України стане болючим ударом по Росії, країни G7 повинні ухвалити потрібне рішення, сказав Володимир Зеленський.

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Захід має передати заморожені активи Росії Україні - Зеленський / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Агресор Росія байдужа до людських життів, але власні гроші для Москви важливі. Втрата заморожених 300 мільярдів доларів і передача їх Україні стане вагомим ударом для Кремля. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

У своєму Twitter-акаунті він написав про те, що заморожені російські активи за кордоном повинні бути передані на підтримку Україні. Такий крок стане історичною можливістю змусити державу-терорист заплатити за своє зло.

"Російським елітам і керівництву байдуже до людських життів, але понад усе не байдуже до грошей. Втрата активів буде для них найболючішою втратою. Вони відчують справжню силу міжнародної спільноти і побачать, що світ сильніший за терор", - сказав Зеленський. відео дня

Український гарант акцентував увагу на тому, що це стане справедливим і законним рішенням, а також сигналом іншим потенційним світовим агресорам.

"Я закликаю партнерів швидко рухатися до створення відповідної правової бази. Цього року ми повинні досягти відчутного прогресу в питанні використання заморожених російських активів на користь України. На шляху до цієї мети ми твердо покладаємося на лідерство "Групи семи", - підкреслив Володимир Зеленський.

Конфіскація заморожених активів РФ на користь України

США і Європа шукають спосіб передати Україні $300 млрд російських активів, говорив восени державний секретар Штатів Ентоні Блінкен. За його словами, якщо Москва не буде покарана, прецедент стане небезпечним сигналом іншим агресорам.

Директор аналітичного центру Третій сектор Андрій Золотарьов в інтерв'ю Главреду сказав, що Україна може розраховувати на відсоток від заморожених активів РФ. На думку експерта, заява Блінкена - політична риторика.

США пропонують узгодити план конфіскації російських $300 млрд, написали журналісти Financial Times. Зокрема, американці запропонують алгоритм передачі активів Україні 24 лютого на зустрічі представників країн Великої сімки.

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