Чи отримає Україна $300 млрд заморожених активів РФ: Золотарьов оцінив перспективи

Щоб слова Блінкена стали реальністю, його позиція повинна підтримуватися провідними адвокатами та фінансовими експертами.

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Андрій Золотарьов оцінив шанси того, що Україна отримає заморожені активи РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, відкриті джерела

Нещодавно держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Америка та європейські партнери вивчають правові підстави для використання заморожених російських активів для відновлення України. Йдеться про 300 мільярдів доларів. Політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов оцінив шанси того, що Україна дійсно отримає ці гроші.

"Блінкен - політик. І якби його позиція підтримувалася провідними адвокатами, фінансовими експертами, то це могло б стати реальністю", - сказав Золотарьов в інтерв'ю Главреду.

На його думку, поки що експертна думка говорить про те, що в кращому випадку Україна може отримати відсотки від використання заморожених активів.

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"І, власне, обсяг цих активів останнім часом скоротився, і сума під санкціями вже куди менша. Тому поки це чисто політична заява. Адже заявляти про скорочення підтримки України через виборчу кампанію в США ні Блінкен, ні Байден не стануть", - вважає політолог.

Як повідомляв Главред, за даними видання Politico, США підготували таємну версію стратегії допомоги Україні. Вона передбачає купу різних реформ, одна з яких - перехід війська на стандарти НАТО.

Зазначається, що підтримка Заходу може залежати навіть від зниження рівня корупції. Саме корупцію там розглядають як реальну загрозу. Повідомляється, що таємний документ втричі більше публічної версії, яку опублікував Держдеп.

Раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що мирні переговори з Росією поки недоступні, оскільки "для танго потрібні двоє". При цьому, за його словами, якщо президент Росії Володимир Путін проявить інтерес, то українці приєднаються.

Хто такий Андрій Золотарьов Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

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