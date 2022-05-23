Чотири країни закликають Євросоюз віддавати російські активи Україні-Reuters / колаж ua.depositphotos.com

Литва, Латвія, Естонія і Словаччина склали лист для міністрів фінансів країн Євросоюзу ‒ із закликом негайно конфісковувати російські активи в Європі і спрямовувати кошти на відновлення тих частин України, які постраждали від російського вторгнення. Про це повідомляє новинне агентство Reuters.

У листі наголошується, що на початку травня нинішнього року Україна оцінила суму, необхідну для відновлення країни після руйнувань, нанесених Росією, приблизно в 600 млрд доларів. Але оскільки війна все ще в розпалі, то підсумкова сума, ймовірно, буде помітно більше.

"Значна частина витрат на відновлення України, включаючи компенсацію жертвам російської військової агресії, повинна бути покрита Росією", — йдеться в листі.

Також автори звернення закликають Євросоюзу почати підготовку нових санкцій проти Росії.

"У кінцевому рахунку, якщо Росія не припинить військову агресію проти України, між ЄС і Росією взагалі не повинно залишитися ніяких економічних зв'язків — гарантуючи, що ніякі наші фінансові ресурси, продукти або послуги не сприятимуть військовій машині Росії", — сказано в документі.

Підписанти відзначили, що Євросоюз та інші країни вже заморозили активи, які належали російським фізичним і юридичним особам, а також близько 300 мільярдів доларів США резервів Центробанку РФ.

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Нагадаємо, раніше закон про підвищення ефективності санкцій, який прийняла Верховна Рада, пов'язаних з активами окремих осіб, підписав президент Володимир Зеленський.

Закон встановлює новий вид санкцій у вигляді стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, якими вони можуть прямо або побічно розпоряджатися, повідомляє пресслужба Глави держави.

Президент переконаний в тому, що процедура виявлення і конфіскації активів підсанкційних осіб, які тим чи іншим способом підтримують агресію окупантів проти України, "дозволить швидко і ефективно поповнювати український бюджет за рахунок ворогів - закон передбачає чітку інструкцію для органів, відповідальних за цей процес".

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