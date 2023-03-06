УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Провина повністю на владі": Фейгін жорстко відреагував на розстріл українського полоненого

6 березня 2023, 19:12
Російський правозахисник звинуватив військово-політичне керівництво РФ у розстрілі українського військовополоненого.
Марк Фейгин, расстрелянный военный
Влада РФ винна у розстрілі українського військовополоненого / Колаж фото скріншот з відео

Російські окупанти взяли у полон українського військовослужбовця на фронті та жорстоко розстріляли його майже впритул. Ворожим солдатам не сподобалось те, що український захисник не побоявся сказати при них "Слава Україні!". Окупанти зняли страту на відео і виклали все у Мережу.

Російський правозахисник Марк Фейгін переконаний, що вина за цей злочин лежатиме не лише на виконавцях, а й на російській владі. Про це повідомляє 24 канал.

"Провина повністю на російській владі, яка затіяла цю війну. В цьому випадку також абсолютна провина учасників розстрілу військовополоненого", – сказав Фейгін.

відео дня

Правозахисник додав, що такими стратами окупанти ще більше озлоблюють українських військових щодо них самих.

Розстріл українського військовополоненого

6 березня у Мережі з'явилося страшне відео з українським захисником, який потрапив у полон. На кадрах видно, як він нервує, палить сигарету та каже "Слава Україні". У цей момент окупанти починають його жорстоко розстрілювати. Військовий загинув на місці.

Слід зазначити, що в українського захисника в руках зовсім не було зброї. Можна припустити, що "Слава Україні" він вигукнув у той момент, коли помітив, що його планують вбити. Усе відбулось дуже швидко.

На це відео відреагували в Офісі президента. Глава ОП Андрій Єрмак заявив, що це військовий злочин, який російські пропагандисти будуть намагатися "відбілити".

"Військові злочини культивуються в Росії. І вибілюються їх пропагандою і міфами про "нацистів". Вбивство людини, яка потрапила в полон - ще один приклад цього. А ще це приклад їх національної нікчемності і слабкості. За кожен такий військовий злочин буде розплата. Ніхто не зможе сховатися від неї", - написав Андрій Єрмак.

Інші новини:

війна в Україні ЗСУ страта вторгнення Росії російські війська Марк Фейгін
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

20:52

"Тільки біль": українська спортсменка, яка втратила маму через ракету РФ, присвятила їй медаль ЧЄ

20:45

"Путін офіційно збожеволів": російський диктатор спить у кріогенній кисневій камері - Daily StarВідео

20:35

1+1 media продовжує транслювати футбольні матчі: збирають кошти на "Лігу Аеророзвідки" новости компании

19:58

ЗСУ пішли у контрнаступ та відтісняють ворога від Бахмута - NYTВідео

19:57

"Готують плацдарм, щоб вигнати погань з нашої землі": у ЗСУ назвали головне завдання захисників БахмутаВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:50

Зірка "Постукайся в мої двері" Керем Бюрсін з тріском провалив проби в "Величне століття"

19:45

"Цілий екіпаж відійшов у вічність": у тяжких боях під Бахмутом загинули бійці "Холодного Яру"Відео

19:44

Опухлий Кадиров вперше з'явився на людях з медичним приладом на руціВідео

19:20

Можемо влаштувати в глибокому тилу ворога АрмагеддонПогляд

Реклама
19:19

Будуть радувати око весь сезон: які квіти цвітуть все літо і до пізньої осеніВідео

19:12

"Провина повністю на владі": Фейгін жорстко відреагував на розстріл українського полоненого

19:08

Плоди як п'ять копійок: чим підгодувати порічку, щоб ягоди були більшими

18:59

Чому 8 березня не можна одягати старий одяг: прикмети і що не можна робитиВідео

18:40

Робокоп, Ісус Христос і навіть Шпинат: як не можна називати дітей в різних країнах світу

18:26

MamaRika показала фігуру в спідній білизні через тиждень після пологів

18:02

Армія РФ вперше наблизилась до захоплення Бахмута - CNNВідео

17:57

Фанати ахнули від побаченого: українська спортсменка Марта Костюк влаштувала "пожежу" в мережіВідео

17:56

Ви будете здивовані: чому яйця не можна зберігати в холодильникуВідео

17:51

У РФ нагородили медаллю за відвагу "зека"-садиста, який жорстоко вбив людинуВідео

17:39

"Бої досягли найвищого рівня напруження": Сирський розповів про складну ситуацію в БахмутіВідео

Реклама
17:27

В Україну на 2 дні увірветься літо: синоптик розповів, де потеплішає до 20 градусівВідео

17:03

Яку помилку роблять господині при додаванні часнику у плов: трюки, які приречені на провалВідео

17:00

Залучали снайперів, літаки і 2 танка: боєць врятував з Бахмута 7-річного хлопчика і став його хрещенимВідео

17:00

У РФ будуть заворушення: Путін сам привів війну в РФ - ФейгінВідео

16:33

"Дякую за падіння": Олександр Еллерт офіційно звільнився з "Кварталу-95" після переїзду в СШАВідео

16:12

Кабмін призначив Кривоноса директором НАБУ: що про нього відомо

16:06

Окупанти розстріляли нашого захисника за слова "Слава Україні": у Зеленського дали жорстку відповідьВідео

15:36

"Двійників Путіна накачують отрутою": офіцер КДБ розповів правду про виступи диктатораВідео

15:31

Шість разів обманював смерть: помер легендарний гітарист Lynyrd Skynyrd Гері РоссінгтонВідео

15:25

"Буде потужна битва": Залужний і ЗСУ підготували окупантам пастку, астролог назвав датуВідео

15:19

Пора весняного авітамінозу: як допомогти організму впоратися з недугоюВідео

15:10

Чому 7 березня не можна чіпати павутину в будинку і палити свічки: прикмети і суворі заборони дняВідео

15:08

Parimatch Foundation провів ребрендинг і став благодійним фондом Катерини Білоруської

15:05

Скандал на виборах до ВРП: ЦПК назвав адвоката Киви Олексія Шевчука сумнівним кандидатом

14:58

ЗСУ перекинули резерви: спецсили ССО контратакують в Бахмуті – український офіцер

14:52

Тануть у роті: всього 1 крапля перетворить тісто для лінивих вареників в неймовірне блюдо - рецептВідео

14:44

"Був другом, став ворогом": Z-патріотка Кудрявцева висловилася з приводу ЗеленськогоВідео

14:26

Загроза роботі ЗСУ дронами по окупантах: Резніков оцінив сценарій військового альянсу Китаю з РФВідео

14:22

Український комік, що поливає брудом українців, виправдався за свої словаВідео

14:15

ЗСУ триматимуть оборону Бахмута: Зеленський терміново зібрав Ставку через важкі бої на ДонбасіВідео

Реклама
14:11

Кубань, Курськ і Бєлгород захочуть в Україну, а Кадиров втече в Дубай: Росс назвав дату розпаду РФВідео

13:59

Тест за картинкою: швидко і просто дізнатися про свої комплекси

13:40

"Цілі будуть": в Україні анонсували нові удари дронів вглиб території РФ

13:32

РФ не змінить хід війни навіть у випадку захоплення Бахмута - Ллойд ОстінВідео

13:20

Favbet Foundation передав позашляховик Nissan підрозділу "Киянина"

13:17

Як почистити багато волоських горіхів за секунди: лайфхак, який дійсно працюєВідео

13:16

Простий психологічний тест: як по стилю одягу дізнатися про характер людиниВідео

13:13

Місяць навчань раз на рік замість строкової служби: Резніков пропонує змінити військову підготовкуВідео

13:10

Тягнутимуть з відповіддю до останнього: принца Гаррі та Меган Маркл запросили на коронаціюВідео

12:42

Знаменитий бренд Louis Vuitton влип у скандал через свастику РФ: в ОП жорстко відповіли

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Рецепти
Консервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023Закуски
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти