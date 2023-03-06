"Провина повністю на владі": Фейгін жорстко відреагував на розстріл українського полоненого

Російський правозахисник звинуватив військово-політичне керівництво РФ у розстрілі українського військовополоненого.

Влада РФ винна у розстрілі українського військовополоненого / Колаж фото скріншот з відео

Російські окупанти взяли у полон українського військовослужбовця на фронті та жорстоко розстріляли його майже впритул. Ворожим солдатам не сподобалось те, що український захисник не побоявся сказати при них "Слава Україні!". Окупанти зняли страту на відео і виклали все у Мережу.

Російський правозахисник Марк Фейгін переконаний, що вина за цей злочин лежатиме не лише на виконавцях, а й на російській владі. Про це повідомляє 24 канал.

"Провина повністю на російській владі, яка затіяла цю війну. В цьому випадку також абсолютна провина учасників розстрілу військовополоненого", – сказав Фейгін.

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Правозахисник додав, що такими стратами окупанти ще більше озлоблюють українських військових щодо них самих.

Розстріл українського військовополоненого

6 березня у Мережі з'явилося страшне відео з українським захисником, який потрапив у полон. На кадрах видно, як він нервує, палить сигарету та каже "Слава Україні". У цей момент окупанти починають його жорстоко розстрілювати. Військовий загинув на місці.

Слід зазначити, що в українського захисника в руках зовсім не було зброї. Можна припустити, що "Слава Україні" він вигукнув у той момент, коли помітив, що його планують вбити. Усе відбулось дуже швидко.

На це відео відреагували в Офісі президента. Глава ОП Андрій Єрмак заявив, що це військовий злочин, який російські пропагандисти будуть намагатися "відбілити".

"Військові злочини культивуються в Росії. І вибілюються їх пропагандою і міфами про "нацистів". Вбивство людини, яка потрапила в полон - ще один приклад цього. А ще це приклад їх національної нікчемності і слабкості. За кожен такий військовий злочин буде розплата. Ніхто не зможе сховатися від неї", - написав Андрій Єрмак.

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