Нідерланди хочуть створити спецтрибунал в Гаазі для РФ: рішення підтримав парламент

Нідерланди хочуть створити трибунал в Гаазі для РФ / Колаж фото twitter.com/APUkraine, ua.depositphotos.com

Парламент Нідерландів підтримав рішення про створення спеціального трибуналу в Гаазі для РФ. Про це заявив депутат Серд Вімер Сердсма.

Він зазначив, що більшість парламентарів виступають за створення такого трибуналу для розгляду акту агресії РФ проти України.

"Ми можемо і маємо притягнути Путіна до відповідальності", - написав він у Твіттері.

Нідерланди хочуть створити трибунал в Гаазі для РФ / скріншот

Якщо трибунал буде створений, то це означатиме судове переслідування російських військових і політичних лідерів за вторгнення в Україну. Про це сказав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Я завжди кажу, що росіяни відповідатимуть за злочини проти українців. Відповідатимуть як теперішні, так і наступні покоління", - написав він.

Нідерланди хочуть створити трибунал в Гаазі для РФ / скріншот

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію на підтримку України у розв'язаній РФ війні. Резолюція ПАРЄ передбачає визнання російського режиму терористичним і передбачає створення трибуналу за воєнні злочини в Україні. За резолюцію віддали свої голоси 99 делегатів – переважна більшість, лише один утримався.

Парламент Естонії визнав Російську Федерацію державою-терористом і засудив анексію Криму, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Законодавчий орган влади закликає розслідувати військові злочини Росії, виключити країну-агресорку з міжнародного співтовариства і збільшити допомогу Україні, територіальна цілісність якої є беззаперечною.

Інші новини: