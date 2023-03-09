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У друга Путіна Орбана зізналися, що заважають Україні на шляху до НАТО і вибухнули образами

9 березня 2023, 18:02
Прем'єр Угорщини Орбан приїде до Києва для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, мовляв, у тому випадку, якщо будуть вирішені "проблемні питання".
Зеленський, Орбан
Орбан може приїхати до Києва в тому випадку, якщо Україна, мовляв, виконає мовні вимоги Угорщини / Колаж скріншот YouTube, УНІАН

Візит скандального прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в Україну, мовляв, відбудеться в тому випадку, якщо Києву і Будапешту вдасться врегулювати "суперечливі двосторонні питання". Угорська держава звинувачує Україну, мовляв, у "нехтуванні правами людини і правами на вільне використання мов". Про це заявив керівник канцелярії глави уряду Угорщини Гергей Гуйяш.

Як повідомляє Blikk, він сказав про те, що Орбан поїде до Києва на зустріч з президентом України Зеленським у разі, якщо сторони врегулюють "проблемні питання". Одне з них, на думку угорської влади – мови навчання в школах.

"Існує низка питань з Києвом, які не без підстави загострили відносини між двома країнами в останні роки. Якщо є якісь з них, які можна вирішити, це (візит) мало б сенс", - сказав керівник Офісу Орбана.

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За його словами, поїздка Орбана повинна привести до вирішення таких "питань".

"Коли країна перебуває у стані війни, потрібно чітко розставляти пріоритети, тому ми підтримуємо Україну фінансово і не вибачаємося, але у вересні навчання в школах розпочнеться із суворими обмеженнями на використання мови", - заявив Гуйяш.

Більш того, глава канцелярії Орбана визнав, що Угорщина блокує діалог України з Північноатлантичном альянсом і звинуватив Київ у нібито "нехтуванні правами людини" і "правом на вільне використання мов".

"(Зустріч Орбана і Зеленського, - ред.) була б також в інтересах України, тому що ми вже давно блокуємо їх діалог з НАТО, тому що вони нехтують правами людини і правом на вільне використання мов", - різко підкреслив Гергей Гуйяш.

Як Угорщина підіграє агресору Росії

Угорський прем'єр Віктор Орбан на один з футбольних матчів збірної Угорщини прийшов у шарфі із зображенням карти "Великої Угорщини". На шарфі українське Закарпаття було зображено як частину Угорщини. Причому Орбан навіть не вибачився за свій "вчинок".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто виступив з, мовляв, "заявою" в якій закликав президента США Джо Байдена і главу Кремля Володимира Путіна провести перемовини щодо завершення війни проти України. Примітно, що Сіяйрто фактично закликав до перемовин без участі Києва і зіграв на руку пропаганді Кремля.

Більше того, Сійярто нещодавно їздив, мовляв, "поговорити про мир в Україні" до голови Білорусі Олександра Лукашенка. Про те, що Лукашенко нічого не вирішує і надав територію своєї держави для нападу Росії на Україну, в Будапешті нічого не сказали.

Скандали за участю Угорщини:

Віктор Орбан новини Угорщини війна Росії та України
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