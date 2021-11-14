"Чергова спецоперація Росії" : Данілов прокоментував ситуацію на кордоні з Білоруссю

Данілов упевнений, що ситуація на кордоні з Білоруссю-це черговий удар по "психіці" Європи / УНІАН

У Луцьку пройшла міжвідомча нарада РНБО з питань оборони кордону з Білоруссю. Секретар Радбезу Олексій Данілов заявив, що Україна готується до різних сценаріїв розвитку ситуації на польсько-білоруському кордоні, а також підкреслив, що це "чергова спецоперація Росії".

Данілов акцентував на необхідності створення міжвідомчої робочої групи "із залученням усіх силових структур, органів місцевого самоврядування для цілодобового моніторингу ситуації на кордоні та оперативного реагування".

"Те, що зараз відбувається на польсько-білоруському кордоні, не можна назвати гуманітарною кризою, – це чергова спецоперація Росії". Її мета- "розхитування ситуації в Європі і на нашому кордоні", - сказав секретар Радбезу.

Також, за його словами, сьогодні на території Білорусі перебуває вже близько 16 тисяч осіб – так званих біженців.

У свою чергу, в СБУ заявили, що відомство "вживає весь комплекс заходів", для виключення подібного сценарію в Україні. Однак зазначили, що він зараз "малоймовірний".

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"Ми працюємо на випередження і робимо все, щоб цей, навіть теоретичний варіант розвитку подій не був реалізований на практиці. Саме тому сьогодні ми зібралися в Луцьку – щоб узгодити заходи для протидії такому прояву гібридної війни", – заявив глава СБУ Іван Баканов.

Що вже робить СБУ

застосовує комплекс контррозвідувальних, оперативно-розшукових та кримінально-процесуальних заходів;

обмінюється інформацією з Нацполіцією та ДПС;

створюються загальні мобільні групи для роботи в прикордонних районах та інше.

Нагадаємо, український посол у Польщі Андрій Дещиця раніше допустив можливість появи нелегальних мігрантів біля кордону України у тому випадку, якщо їм не вдасться прорватися через кордони Польщі.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький також припустив, що нелегальні мігранти можуть спробувати потрапити на територію України.

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що Україна готова до адекватної реакції в тому випадку, якщо мігранти підуть в атаку на кордон. За його словами, у Києва достатньо сил для протидії подібним загрозам.

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