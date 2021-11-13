Мігранти штурмують кордон: у Польщі знайшли труп 20-річного сирійця

У Польщі знайшли труп 20-річного сирійця / twitter.com/podlaskaPolicja

У Польщі біля села Вілька Тереховська в лісі знайшли мертвим 20-річного Сириця-мігранта. Причини смерті чоловіка встановить експертиза. Про це повідомляється на Twitter-сторінці поліції регіону Підляшшя.

"Вчора в лісі недалеко від кордону у Вільке Тереховської був виявлений труп 20-річного сирійця. Розслідування, проведені на місці, де було знайдено тіло, не дозволили однозначно встановити причину смерті, — повідомили польські копи.

Як розповіли в поліції, тіло виявив при огляді співробітник місцевого лісового господарства.

Пізніше видання Wiadomosci написало, що це далеко не перший випадок смерті серед мігрантів на польському кордоні. Раніше там виявили тіло 16-річного громадянина Іраку.

Крім того, в Польщі повідомляють, що в ніч на 13 листопада мігранти з білоруського боку намагалися прорватися через кордон. Їх було орієнтовно сто чоловік. Однак, побачивши поліцейських, солдатів і працівників прикордонної служби, мігранти зникли в лісі.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що 8 листопада колони нелегальних мігрантів зібралися біля кордони Білорусі з Польщею. Одна частина з них вирушила в ліси, інша-до контрольних пунктів пропуску, щоб перетнути білорусько-польський кордон.

10 листопада стало відомо, що дві великі групи мігрантів з Близького Сходу проникли до Польщі з Білорусі. Кілька десятків іноземців силою знесли паркани в околицях міста Кринка і села Біловежа. Деяких мігрантів вдалося повернути на лінію кордону, а інших - розшукують.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що нелегальні мігранти, які намагаються проникнути в країни Євросоюзу через Білорусь, можуть спробувати пройти через територію України.

У соціал-демократичній партії в німецькому Бундестазі запропонували залучити Україну до вирішення проблеми біженців на білорусько-польському кордоні. Йдеться про те, щоб мігранти чекали в Україні розгляду їх заявки про притулок в ЄС.

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