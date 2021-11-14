Мігрантів з Білорусі в Україні не буде: у ЗСУ попередили про удар у разі атаки кордону

Жоден нелегальний мігрант не потрапить на територію України - ЗСУ / УНІАН

Нелегальним мігрантам не вдасться потрапити на територію України з польсько-білоруського кордону. Підрозділи ЗСУ за такого сценарію готові застосувати жорсткі заходи з метою захисту українського кордону. Наразі військові не готові розповісти, які завдання виконуються на кордоні з Білоруссю.

Як повідомляє пресслужба 61-ї окремої піхотної єгерської бригади в Facebook, військові працюють над реалізацією низки завдань уздовж ділянки кордону з республікою Білорусь. Жоден нелегальний мігрант або ж особи, які маскуються під мігрантів, не зможуть потрапити на територію України. Військові застосують серйозні заходи у відповідь.читайте також"Нехай беруть до себе – додому або у Бундестаг": Данилов жорстко відповів ФРН на ініціативу щодо мігрантів

"Повідомляємо вам, що наразі підрозділи 61 ОПЕБр виконують свої завдання вздовж ділянки державного кордону з республікою Білорусь і жоден так званий мігрант, а також інші особи, які можуть маскуватися під мігрантів, не потраплять на територію України. Вони просто будуть знищені нашими підрозділами", - наголошується в повідомленні.

Крім того, вказується, що наразі військові не можуть розповісти журналістам, які конкретно заходи реалізуються на прикордонній з білоруською державою ділянці.

"На жаль, наразі пресслужба 61 ОПЕБр не може вам (представникам ЗМІ) дати відповіді на ваші численні запити щодо дій підрозділів нашої бригади біля кордону з республікою Білорусь", - підкреслили військові.

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Нелегальні мігранти біля кордону України

Український посол у Польщі Андрій Дещиця раніше допустив можливість появи нелегальних мігрантів біля кордону України у тому випадку, якщо їм не вдасться прорватися через кордони Польщі.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький також припустив, що нелегальні мігранти можуть спробувати потрапити на територію України.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна готова до адекватної реакції у тому випадку, якщо мігранти підуть в атаку на кордон. За його словами, у Києва достатньо сил для протидії подібним загрозам.

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