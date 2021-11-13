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Польський солдат загинув на кордоні з Білоруссю через нещасний випадок

13 листопада 2021, 22:35

Військова поліція за участю прокуратури Білостока проводить розслідування за мотивами загибелі солдата.

Польща
Попередньою причиною смерті солдата називають постріл зі службової зброї / УНІАН

Польський солдат 13 листопада загинув на кордоні Польщі з Білоруссю. Військова поліція спільно з прокуратурою ведуть розслідування. За попередньою інформацією, смерть настала в результаті пострілу зі службової зброї. Треті особи до інциденту не причетні. Військовий не виконував завдання безпосередньо на кордоні і не контактував з мігрантами.

"Тринадцятого листопада під час несення служби на польсько-білоруському кордоні стався нещасний випадок, в результаті якого настала смерть солдата 17-ї Великопольської механізованої бригади", - сказав командир бригади, повідомляє Wydarzenia.

Вказується, що згідно з попередньою інформацією, причиною смерті солдата став постріл зі службової зброї.

"Слідство проводить військова поліція за участю прокуратури Білостока. За попередніми даними, було зроблено постріл зі службової зброї, в результаті чого солдат загинув, треті особи до інциденту не причетні", - зазначено в повідомленні.

Командир 17-ї механізованої бригади Війська польського додав, що солдат служив у резерві і "не виконував завдання безпосередньо на польсько-білоруському кордоні". З мігрантами він також не контактував.

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"Його направили служити на кордоні трохи більше тижня тому. З моменту прикомандирування він не контактував з мігрантами", - підкреслюється в повідомленні.

Родині солдата повідомили про його смерть. З родичами загиблого працює психолог.

Видання вказує, що 6 днів тому загинув ще один польський солдат. Військовослужбовець 21-ї Підгальської стрілецької бригади виконував завдання на кордоні з Білоруссю, пов'язані з логістикою.

Ситуація на кордоні Білорусі та Польщі

Криза з мігрантами на білорусько-польському кордоні розпочалася 8 листопада вранці. Натовп нелегалів зібрався для того, щоб потрапити на територію Польщі. Одна груп вирушила до КПП, інша пішла до польської держави лісами. Пізніше біженці штурмували огорожу кордону - вони намагалися зламати паркан, використовуючи лопати, щипці та інші підручні засоби. Силовики відбили атаку.

Потім мігранти спорудили наметовий табір на кордоні Білорусі та Польщі. Польська влада заявляла про декілька сотень спроб прориву через свій кордон. На місці інциденту фіксували декілька тисяч біженців.

У ніч на 10 листопада дві великі групи мігрантів потрапили на територію Польщі. Одну з них затримали польські правоохоронці.

Захід і Україна вважають, що в кризі на кордоні з Польщею винні Лукашенко і Росія. Київ попереджали про можливу атаку мігрантів на українську державу, але в РНБО обіцяли про адекватну відповідь.

Лукашенко вибухнув критикою на адресу Польщі, яка стягнула війська до кордонів, і застеріг від підключення до кризи Росії.

У Європі закликають розібратися з ситуацією щодо мігрантів та розпочати міжнародний судовий процес над невизнаним білоруським президентом Олександром Лукашенком.

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