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Війська Білорусі йдуть до кордону з Польщею: мігрантів для провокації агресії пригощають горілкою

13 листопада 2021, 21:40

Серед мігрантів поширюються чутки, що за ними нібито приїдуть автобуси з Німеччини.

Військові Білорусь
У Польщі опублікували відео прибуття білоруських військових до кордону / Скріншот, відео Міноборони Польщі

Військові Білорусі зі зброєю в руках продовжують прибувати до кордону з Польщею в районі контрольно-пропускного пункту Кузня. У польській поліції кажуть, що білоруські прикордонники навмисно пригощають мігрантів горілкою, щоб потім люди йшли в атаку і ламали огорожі.

Як повідомляє Міністерство національної оборони Польщі, до кордонів держави прямує все більша кількість білоруських військових зі зброєю. Відповідне відео відомство опублікувало в Twitter.

Видання Wiadomosci з посиланням на заяву спікера головного управління поліції Польщі Маріуша Чарки передає, що білоруські прикордонники, які охороняють мігрантів, пригощали людей горілкою. На думку прессекретаря поліції, вони робили це спеціально, щоб біженцями було легше керувати.

"Роблять це спеціально, щоб легше було маніпулювати натовпом зневірених, холодних і голодних людей. Після вживання алкоголю чоловіки стають агресивними, і їх легше переконати атакувати і ламати огорожі", - зазначив Чарка.

За словами міністра-координатора польських спецслужб Станіслава Жарина, серед нелегальних мігрантів поширюються неправдиві відомості про те, що нібито за ними повинні приїхати автобуси з Німеччини. Однак ця інформація не відповідає дійсності.

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читайте такожДесятки тисяч мігрантів з Білорусі і удар у відповідь Варшави: у Польщі поставили Лукашенку умову"Це брехня. Польський кордон буде захищено! Водночас білоруська сторона намагається надати цим чуткам достовірності. Зазначені дії виглядають як спроба організувати небезпечну провокацію", - наголосив Жарін.

Криза на кордоні Білорусі з Польщею

Міграційна криза на білорусько-польському кордоні розпочалася вранці, 8 листопада. Натовп нелегальних мігрантів з боку Білорусі зібрався біля кордонів Польщі з метою потрапляння на територію держави. Вони розділилися на дві колони: одна вирушила на КПП, інша – по лісах.

Пізніше мігранти влаштували спробу силового прориву до Польщі: вони намагалися зламати паркан за допомогою лопат, щипців і підручних засобів. Польські силовики відбивали атаки.

Далі мігранти розбили табір біля кордонів Польщі. Варшава заявляла про сотні спроб незаконного перетину своїх кордонів. На місці інциденту фіксували декілька тисяч біженців.

У ніч на 10 листопада дві великі групи нелегальних мігрантів прорвалися через кордон до Польщі в районі Кринки і Бяловежі. Одну з груп польським поліцейським вдалося заарештувати.

Захід і Україна дотримуються точки зору, згідно з якою режим Олександра Лукашенка у Білорусі і Росія причетні до ситуації з мігрантами на кордоні з Польщею. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що якщо біженці здійснять спробу силового прориву через український кордон, Київ застосує адекватні заходи у відповідь.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Польщу в стягуванні військ до українських кордонів і застеріг від підключення до кризи Росії.

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