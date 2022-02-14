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Немає жодних "ЛДНР", а окуповані ОРДЛО - територія України: у Раді готують документ щодо Донбасу

14 лютого 2022, 15:22

Україна готує відповідь на можливе визнання Росією "ДНР" і "ЛНР" на окупованому Донбасі.

Верховна Рада Стефанчук
Верховна Рада готує постанову щодо окупованих районів Донбасу та ситуації з "ЛДНР" / УНІАН

У Верховній Раді готують проект постанови про те, що окуповані російськими гібридними військами "ЛДНР" окремі райони Донбасу є визнаними на світовому рівні територіями України. Документ може з'явитися в парламенті вже найближчим часом. Визнання Росією "ДНР" та "ЛНР" на офіційному рівні викличе питання у міжнародного співтовариства. Про це заявив спікер ВР Руслан Стефанчук.

У коментарі Вести він розповів про те, що в Україні немає жодного статусу у "ЛНР" та "ДНР". Окремі райони Донецької та Луганської областей, які наразі перебувають під окупацією, належать Україні, що визнано на міжнародному рівні. Рішення щодо визнання Росією своїх окупаційних адміністрацій на Донбасі здивують світ.

читайте такожУ Росії мають намір прискорити визнання "ЛДНР": Держдума направить звернення до Путіна і в МЗС"Я почну з того, що у нас немає "ЛНР" та "ДНР", у нас є так звані "ЛНР" та "ДНР". Друге - це складові України відповідно до території, визнаної ООН. Третє - що стосується голосування в Держдумі (наразі там просувають визнання відбільних територій Донбасу частиною РФ) - це не перше і не останнє рішення, яке викличе подив усього світу", - сказав Стефанчук.

Крім того, за його словами, у Раді вже готують постанову українського парламенту, яка ще раз підтвердить приналежність окремих районів Донбасу Україні. Документ можуть зареєструвати найближчим часом.

"Що стосується парламенту України, тут я більш компетентний і знаю, що готується постанова парламенту України, яка ще раз підкреслить приналежність так званих "ДНР" та "ЛНР" складовою частиною територіальної цілісності України. Ця постанова готується, думаю, наприкінці дня вона буде зареєстрована", - підкреслив Руслан Стефанчук.

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Плани у Росії щодо офіційного визнання "ЛДНР" на Донбасі

Депутати Держдуми Росії від фракції Комуністичної партії 19 січня внесли до російського парламенту проект звернення до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати так звані "ЛНР" та "ДНР" на окупованому російською державою Донбасі.

У документах йдеться про те, що парламентарії закликають президента визнати "утворення" на Донбасі у вигляді "самостійних, суверенних і незалежних" держав.

Також вони просять Путіна провести перемовини з керівниками "ДНР" та "ЛНР" для закріплення основ подальшої правової співпраці.

Прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков сказав, що Путін не знає про такий документ. Рішення ухвалюватиметься у тому випадку, якщо відбудеться голосування в Думі.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляв, що Москва поки що не визнаватиме "ЛДНР". За його словами, вони, мовляв, самі відкликали результати своїх "референдумів про незалежність" в ситуації з підписанням Мінських угод.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що ініціативи про визнання Росією "ЛДНР" на Донбасі - це велика гра, спрямована на дестабілізацію ситуації. Ухвалення подібного рішення означатиме вихід Москви з Мінських угод.

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