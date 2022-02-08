Статус Росії щодо Донбасу і діалог Києва з "ЛДНР": Україна заявила Німеччині про червоні лінії

Прямого діалогу Києва з представниками ОРДЛО не прописано в Мінських угодах - Кулеба / УНІАН

Офіційний Київ не має наміру вести прямі перемовини з російськими окупаційними адміністраціями "ДНР" та "ЛНР". Такого діалогу не передбачено Мінськими угодами. Росія, вимагаючи подібних перемовин, намагається позбутися свого статусу як сторони конфлікту, щоб перетворити себе на посередника на Донбасі. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Під час спільного з очільницею МЗС ФРН Анналеною Бербок брифінгу він розповів про те, що поінформував Німеччину про відсутність у Києва намірів вести прямі перемовини з представниками так званих "ЛДНР". Це не прописано в "Мінську".

читайте такожУ Зеленського рознесли фейк окупантів про перемовини Києва з бойовиками "ЛДНР""Я поінформував Бербок про "червоні лінії". Ми не підемо на прямий діалог з так званими "ДНР" та "ЛНР". Це не передбачено Мінськими угодами", - зазначив Кулеба.

Також він підкреслив, що на такому сценарії наполягає Росія, яка ставить перед собою завдання позбутися статусу сторони конфлікту на Донбасі і перетворитися на посередника.

Україна не вестиме прямих перемовин з "ЛДНР"

Виконуючий обов'язки першого заступника глави делегації України в ТКГ щодо Донбасу Андрій Костін раніше розповів про те, що у Києва немає зобов'язань щодо прямих перемовин з "ДНР" та "ЛНР". Будь-які спроби Москви влаштувати такий діалог категорично неприйнятні для української держави.

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Глава Офісу президента, представник України на перемовинах у рамках радників лідерів країн нормандського формату Андрій Єрмак казав, що Київ не збирається вести прямі перемовини з "ЛДНР". Інформація про такі плани є вигадкою. Подібний діалог не відповідає інтересам Києва.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше підкреслив, що прямий діалог з представниками так званих "ЛДНР" є однією з червоних ліній Києва. Україна не планує таких перемовин.

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