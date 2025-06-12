У Трампа порівняли Зеленського з Лінкольном і звернулись із важливим закликом

Келлог закликав до розуміння ситуації в якій зараз опинилась Україна, та заявив, що порівнював президента Зеленського з Авраамом Лінкольном.

https://glavred.net/politics/u-trampa-sravnili-zelenskogo-s-linkolnom-i-obratilis-s-vazhnym-prizyvom-10672832.html Посилання скопійоване

У Трампа порівняли Зеленського з Лінкольном / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Про що йдеться у матеріалі:

Келлог порівняв Зеленського з Лінкольном

Американці не можуть представити себе на місці українців

Війна РФ проти України буде мати далекосяжні наслідки

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог висловив підтримку зусиллям Володимира Зеленського щодо встановлення миру та зазначив, що намагався донести це до Дональда Трампа.

Під час виступу на форумі Німецького фонду Маршалла в Брюсселі Келлог розповів, що говорив Трампу про те, що з часів Авраама Лінкольна Америка не мала президента, який зробив би те саме, що й Зеленський.

відео дня

"Президент Зеленський веде війну за виживання нації на своїй землі, і це те, що зробив Авраам Лінкольн. Він боровся на своїй землі за виживання нації і національний суверенітет. І коли ви бачите це, ви повинні зрозуміти проблеми, з якими вони зіткнулися прямо зараз на полі бою", – зазначив спецпредставник Трампа, передає Укрінформ.

Він зазначив, що американці часто не усвідомлюють цього, бо не намагаються уявити себе на місці українців і не розуміють, як важко знайти вихід з такої ситуації.

Келлог закликав оцінювати конфлікт між Україною та Росією з ширшої історичної перспективи, аби краще усвідомити масштаби трагедії. Для прикладу Келлог згадав Громадянську війну в США, яка забрала життя понад 750 тисяч людей і спричинила глибокий розкол у суспільстві.

"Я вважаю, що в тому, що нині відбувається між Україною і Росією, люди мають зробити крок назад та подивитися, якими є довгострокові наслідки цього для європейської безпеки, для глобальної безпеки і міжнародної безпеки, якого роду послання ми надсилаємо не лише для наших друзів і союзників, але й для наших противників. Це має бути дуже змістовне послання сили і єдності. Важливість цього я бачив на місці, в Києві, в самій Україні. За своєю природою я залишаюся оптимістом", - зазначив спецпредставник США.

Келлог попередив, що нинішня війна може мати далекосяжні наслідки, подібні до тих, що пережила Велика Британія після Першої світової війни, коли країна втратила значну частину молодого покоління.

Спецпредставники Трампа щодо війни РФ проти України / Інфографіка: Главред

Заяви Келлога щодо війни в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що після аналізу позицій Києва і Москви щодо припинення війни з'явилися підстави для обережного оптимізму. За його словами, американська сторона ознайомилася з документами обох сторін і намагається знайти спосіб об’єднати їх у спільну домовленість.

Келлог також прокоментував операцію СБУ "Павутина", в межах якої 1 червня українські безпілотники атакували аеродроми стратегічної авіації РФ. Він зазначив, що це значно підвищило ризик подальшої ескалації, чого Сполучені Штати намагаються уникнути.

На тлі російського масованого удару по Україні 6 червня донька Келлога Меган Моббс емоційно звернулася до батька з реакцією на ці події.

Інші новини:

Хто такий Кіт Келлог? Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці. У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна). Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія. 3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії. У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред