"Будуть дуже непогані новини": Кулеба анонсував плани щодо союзу України, Британії та Польщі

Київ ставить собі завдання створення серйозних альянсів, сказав Дмитро Кулеба
Україна працює над участю в нових альянсах. Тристоронній союз з Польщею та Великобританією може посприяти зміцненню і розширенню ідеї Чорноморсько-Балтійської осі, яка давно присутня у зовнішній політиці української держави. Незабаром на Київ можуть очікувати непогані новини. Про це заявив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
У ефірі програми Свобода слова на ICTV він розповів про те, що Київ ставить перед собою завдання створення серйозних альянсів і продовжує шукати шляхи для організації оптимальних для держави союзів. Співпраця з Великобританією та Польщею може позитивно вплинути на ідею розвитку Чорноморсько-Балтійської осі, яка давно присутня у зовнішній політиці України.
читайте такожУкраїна - горда країна і буде воювати: Британія різко закликала Путіна відмовитися від вторгнення РФ"Ми вийшли зі стратегією малих альянсів... позаторік ми створили "Люблінський трикутник", минулого року – "асоційоване тріо". Це такі невеликі компактні об'єднання, зосереджені навколо конкретних цілей і результатів. Ми не зупиняємося, наступним кроком ми шукаємо нову конфігурацію. В українській зовнішній політиці давно присутня ідея Чорноморсько-Балтійської осі, і, безумовно, такий союз Великобританії, Польщі та України міг би цю вісь суттєво зміцнити і розширити", - зазначив Кулеба.
Також він додав, що українська держава продовжує роботу з Великобританією та Польщею. Незабаром можуть з'явитися непогані новини.
"Ми активно над цим працюємо. Як ви чули, за словами моєї колеги, британської міністерки, Великобританія серйозно в цей процес включилася. Я цьому дуже радий, поки що зупинюся. Але незабаром, думаю, будуть дуже непогані новини", - підкреслив Дмитро Кулеба.
Союз Великої Британії, України та Польщі
Міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трас 21 січня заявила про те, що Лондон на серйозному рівні вивчає можливість створення тристороннього військово-політичного союзу з Україною та Польщею.
За словами дипломатки, Лондон, Київ та Варшава після перемовин на високому рівні, які відбулися в грудні минулого року, розвивають співпрацю.
Рада з геостратегії на підтвердження слів Трас опублікувала карту, на якій Британія, Україна та Польща позначені як союзники. Росія та Білорусь відзначені як ворожі держави.
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