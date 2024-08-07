У Трампа заговорили про "прийнятний мир" в Україні: що передбачає план

Напарник кандидата у президенти США, коментуючи війну РФ проти України, заявив про необхідність "принести мир" у цей регіон.

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Венс вважає, що за президентства Трампа РФ б не вторглась в Україну / Колаж: Главред, фото: flickr, United States Congress

Під час передвиборчого заходу у Філадельфії, кандидат у віцепрезиденти від Дональда Трампа Джей Ді Венс заявив, що потрібно вірити у мир і принести мир в Україну.

Як повідомляє "Голос Америки", він також заявив, що українцям не вистачає військових, які можуть воювати. Однак конкретних даних, які б це підтверджували, не навів.

Венс також повторив тезу Дональда Трампа про те, що країна-агресор Росія ніколи б не вторглась в Україну, якщо б той був президентом. Однак зараз кандидат у віцепрезиденти США також бачить шлях досягнення миру в Україні.

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"Якщо ви хочете принести мир в цей регіон, вам потрібен перемовник, якого Володимир Путін поважає. Чи тут хтось такий є? Очевидно, ми зараз – серед упередженої публіки, але чи хтось тут вважає, що Володимир Путін поважає Камалу Гарріс? Вона всіх вас боїться. І вона точно не зможе сісти в аудиторії з Володимиром Путіним та просувати прийнятний мир", – заявив він.

Важливо зазначити, що напередодні Джей Ді Венс також виступав з неоднозначними заявами щодо війни в Україні. Зокрема він висловлювався категорично проти будь-якої допомоги Києву, вважаючи, що саме вона затягує війну, яку Україна виграти не може.

Що таке Голос Америки? Голос Америки - американська телерадіоорганізація зі штаб-квартирою у Вашингтоні (США), що веде мовлення 47 мовами, маючи щотижневу аудиторію у 278 мільйонів людей. В основному в ефір виходять новини, інформаційні та культурні програми. Деякі іноземні слухачі вважають, що "Голос Америки" є найкращим джерелом інформації, тоді як інші вважають її формою пропаганди й рупором уряду США, пише Вікіпедія.

Позиція Трампа щодо війни в Україні

Республіканець Дональд Трамп неодноразово озвучував доволі неоднозначні думки щодо України та агресора Росії. Однак нещодавно заявив, що не буде грати на боці Володимира Путіна у війні агресора Росії проти України. Трамп особисто сказав Володимиру Зеленському, що подібні твердження є фейком. Зеленському ж він пообіцяв "добиватися справедливого миру".

Раніше повідомлялося, що колишній президент США Дональд Трамп якщо він знову стане президентом, може вимагати, щоб Україна мала нейтральний статус. Водночас адміністрація Джо Байдена категорично проти цього.

Нагадаємо, видання Time також попереджало, якщо Дональд Трамп переможе на виборах у США, то він, можливо, скоротить військову допомогу Україні та підштовхне офіційний Київ до мирної угоди в інтересах Росії. Утім, з часом він може зрозуміти, що російський диктатор Володимир Путін з ним грає.

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