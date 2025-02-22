'Друг' Путіна Фіцо різко затанцював під дудку Трампа і напав на Зеленського

У Росії, мовляв, були "серйозні причини" для нападу на Україну, вважає Роберт Фіцо.

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Фіцо "звинуватив" Зеленського в небажанні проводити вибори / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Коротко:

Фіцо "виправдав" напад РФ на Україну

Фіцо "розкритикував" Зеленського через вибори

Фіцо вважає, що війна може завершитися несправедливим миром

Словацький прем'єр Роберт Фіцо слідом за президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом "виправдав" напад Росії на Україну і звинуватив президента Володимира Зеленського, мовляв, у небажанні проводити вибори.

"У Росії були серйозні причини"

Як повідомляє Європейська правда, під час свого виступу на заході американських консерваторів CPAC похвалив Трампа, який, мовляв, повертає "мир до Європи". При цьому він спробував "виправдати" російський військовий напад на Україну.

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"Ніхто не заперечує, що застосування Росією військової сили в Україні було порушенням міжнародного права. Проте у Росії були серйозні причини для цього з точки зору безпеки, оскільки її тривалий час вводили в оману з питання розширення НАТО", - каже Фіцо.

Далі він сказав, що, мовляв, "конфлікт" був би розв'язаний набагато швидше, але "абсолютна більшість країн-членів ЄС, за винятком Словаччини та Угорщини, підтримали ідею про те, що війна в Україні має бути використана для політичного та економічного ослаблення Росії".

Коротко про Роберта Фіцо / Інфографіка - Главред

Заява Фіцо про "вибори" в Україні

Крім того, він підтримав останні заяви Трампа про Україну і звинуватив президента Володимира Зеленського в тому, що йому "насправді потрібна ця війна".

"Коли триває війна, не може бути демократичних виборів... Коли триває війна, важко розслідувати, куди пішла величезна частина коштів, наданих Україні", стверджує Фіцо.

Також він додав, що мирні перемовини можуть не призвести до справедливого і стійкого миру з відновленням територіальної цілісності України.

"Проте Європа в будь-якому разі має допомогти президенту США якнайшвидше припинити безглузді вбивства в Україні та не перешкоджати йому в досягненні цієї мети", - наголосив Роберт Фіцо.

Резонансні заяви Трампа на адресу України - що відомо:

Як повідомляв Главред, днями Дональд Трамп назвав президента Володимира Зеленського "диктатором" і звинуватив у, мовляв, небажанні проводити вибори під час війни. При цьому Трамп знову повторив неправдивий наратив про те, що США витратили на підтримку України нібито 350 мільярдів доларів.

Володимир Зеленський не дуже важливий на перемовинах про закінчення війни, сказав Трамп в ефірі Fox News Radio. Також Трамп визнав, що у РФ не було причини для нападу, але вирішив відмовчатися на пряме запитання про те, чи винен Путін у війні.

Україна, мовляв, має підписати угоду щодо рідкоземельних металів, інакше на неї чекають проблеми, заявив Дональд Трамп. Що конкретно малося на увазі під "проблемами", Трамп не уточнив.

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Хто такий Роберт Фіцо Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія. У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих. Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

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