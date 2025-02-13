'Україна спонсорує російську армію': Фіцо вибухнув цинічною заявою

Прем'єр-міністр Словаччини видав дивну заяву про Україну.

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Фіцо видав цинічну заяву / колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, скріншот з відео

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо видав цинічну заяву про те, що Україна нібито спонсорує окупаційну армію країни-агресорки Росії.

"Європа купує газ у Росії та продає його Україні. Невже Європу не турбує, що українці фінансують російську армію таким чином", - наголосив Фіцо.

Він також закликає суспільство відреагувати на це та ввести певні обмеження.

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Фіцо видав дивну заяву про Україну / скріншот: t.me/glavredinfo

Дивіться відео про те, яку заяву видав Фіцо:

Цинічні заяви Фіцо щодо України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Роберт Фіцо висунув абсурдне звинувачення на адресу України. Міністерство закордонних справ категорично відкинуло натяки на причетність України до кібератаки проти медичної страхової компанії у Словаччині.

Також Фіцо зробив скандальну заяву, що Україна втратить третину площі і не буде в НАТО. На думку Фіцо, "Україна ніколи не буде в НАТО" і начебто зіштовхнеться з великими труднощами на шляху до євроінтеграції. Скандальний політик вважає, що Україна дозволила Заходу використати себе у війні з Росією.

Стало відомо, що Фіцо погрожує залишити Україну без газу. Він заявив, що має "моральне право" припинити транзит газу до України через Словаччину після того, як Київ з початку 2025 року припинив транзит російського газу через свою територію.

Що відомо про Роберта Фіцо / Інфографіка: Главред

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