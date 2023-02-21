Байден дав ляпаса Путіну, а тому диктатор в паніці переписував свої папірці для промови - Огризко

Своїм візитом в Україну Байден підбив підсумок року, віддавши належне героїзму українського народу, зауважив дипломат.

Огризко розповів про візит Байдена в Україну / pixabay.com, president.gov.ua

Візит президента США Джо Байдена до Києва навряд чи пов'язаний з новим наступом країни-агресорки Росії на Україну. Найімовірніше, цей візит пов’язаний із річницею повномасштабної агресії і певними підсумками. Про це в інтерв'ю Главреду розповів дипломат, керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Рік тому Путін думав, що НАТО розвалиться, що Україна протримається два тижні, що Київ буде взятий за три дні, але він помилився по всіх параметрах", - зазначив Огризко.

Дипломат підкреслив, що Байден підбив підсумок року, віддавши належне героїзму українського народу і показавши, що з тиранами, автократами і сучасними фашистами будуть розмовляти зовсім інакше.

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"Тому вибір дати візиту є дуже правильним. Це і підсумок того, що відбулося, і сигнал про те, що буде далі. Після візиту Байдена до Києва Путіну, напевно, довелося переписувати свої папірці, які він підготував до виступу перед Федеральними зборами, бо після такого дипломатичного ляпасу йому довелося інакше подивитися на заготовку промови", - зауважив Огризко.

Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996), пише Вікіпедія.

Візит Джо Байдена в Україну

У понеділок, 20 лютого, президент США Джо Байден відвідав Київ. Він зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським. Джо Байден і Володимир Зеленський з'явилися на публіці під виття сирени, яка попередила про повітряну тривогу.

Пізніше стало відомо, що президент США Джо Байден і його український колега Володимир Зеленський під час зустрічі у Києві 20 лютого обговорили наступні місяці війни та потреби України для того, щоб досягати успіхів на полі бою. При цьому американський лідер під час візиту в Україну концентрувався на тому, щоб максимально з користю використати час, проведений у Києві, адже цей час був обмежений.

В ході візиту Байден заявив про те, що Україна отримає новий пакет військової допомоги вартістю 500 млн доларів. Крім того, президент США також перерахував зобов'язання з постачання озброєнь в Україну: понад 700 танків, тисячі броньованих машин, тисячі артилерійських систем, понад 2 млн артснарядів і т. д.

Як зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, візит президента США Джо Байдена до Києва – це "чіткий сигнал на болота" про те, що країну-агресорку Росію ніхто не боїться. Тому для російського диктатора Володимира Путіна ця подія стала справжнім ударом.

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