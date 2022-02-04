Китай підтримав Кремль у "гарантіях нерозширення НАТО": в Альянсі заявили, що це право нації

Володимир Путін і Сі Цзіньпін / REUTERS

Президент Росії Володимир Путін підписав спільну заяву про засудження "розширення НАТО" і агресивних намірах США щодо Росії з главою Китаю Сі Цзіньпінем

"Сторони вважають, що окремі держави, військово-політичні союзи або коаліції мають на меті отримання прямо або побічно односторонніх військових переваг на шкоду безпеці інших, у тому числі методами недобросовісної конкуренції, посилюють геополітичне суперництво, роздувають антагонізм і конфронтацію, серйозно підривають порядок у сфері міжнародної безпеки і глобальну стратегічну стабільність", - повідомляє пресслужба Кремля

читайте такожУкраїна в НАТО і 120 тисяч військ РФ на кордоні: дипломат назвав переваги союзу з БританієюТакож у заяві йдеться про те, що сторони виступають проти подальшого розширення НАТО і закликають Північноатлантичний альянс відмовитися від ідеологізованих підходів часів "Холодної війни". Росія і Китай просить НАТО "поважати суверенітет, безпеку та інтереси інших країн, різноманіття їх цивілізаційних і культурно-історичних укладів, об'єктивно і справедливо ставитися до мирного розвитку інших держав".

Крім цього, Китай підтримав Росію і в питанні ультиматуму про надання так званих "гарантій" про нерозширення НАТО в майбутньому.

Сторони кілька разів розкритикували США за нібито агресивні дії в різних точках світу і вихід з міжнародних угод про знищення біологічної, хімічної зброї і ракет малої і середньої дальності.

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У свою чергу, Путін підтримав позицію Китаю про невизнання незалежності Тайваню, а також підтримав ідею про те, що Тайвань є його невід'ємною частиною.

Також у заяві Росія анонсувала нову газову угоду з Китаєм і пожвавлення торгівлі між країнами в національній валюті, аргументувавши це непередбачуваністю у використанні долара.

А свої відносини Росія і Китай назвали "особливим, дружнім партнерством".

Реакція НАТО

НАТО вже відреагувало на ці заяви. Прес-секретар альянсу Оана Лунгеску написала слова генсека Йенса Столтенберга, що йдеться про повагу нації у її виборі власного шляху.

"Мова йде не про розширення НАТО, а про повагу права кожної вільної нації вибирати свій власний шлях", - заявив Столтенберг.

Також він підкреслив, що Альянс ніколи не примушував жодну країну до вступу і запевнив, що в цьому процесі немає ніяких загроз в цьому процесі.

"Розширення Альянсу поширює свободу і демократію в країнах", - підсумував генсек Альянсу.

Нагадаємо, прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що Росія не може застосовувати право вето на рішення України приєднатися до НАТО. Будь-яке рішення щодо членства в Альянсі стосується конкретної держави і самого НАТО.

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