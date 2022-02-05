У НАТО заявили про нарощування військ РФ біля кордонів з Україною / Reuters

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг повідомив президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляйєн про продовження військового нарощування сил Російської Федерації біля кордонів України.

"Поінформував президента Європейської комісії Урсулу фонд дер Ляйєн про продовження військового нарощування Росії і дестабілізаційних процесів в Україні і біля неї. Важливо зберігати тісну координацію між НАТО і ЄС щодо наступних кроків, у тому числі ймовірних санкцій", - написав генсек в Twitter.

Другий етап російського вторгнення-скликання "народної ради"

Після того, як всі великі міста країни капітулюють і опиняться під контролем Росії, Кремль планує створити фіктивний парламент, так звану "народну раду". Її представники будуть "відібрані російськими спецслужбами".

Вона повинна замінити справжній парламент-Верховну Раду, а потім оголосити його недійсним.

З " народної ради "виникне" резервний уряд", який буде керувати країною в повній залежності від Росії. На думку спецслужб, ці " бюрократичні маневри "додадуть перевороту російських окупантів"видимість демократії і права".

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Такі дії супроводжуватимуться масованими пропагандистськими зусиллями російських ЗМІ в Україні та на Заході. Проросійські " експерти "і політики будуть виправдовувати вторгнення Росії і захоплення України, а кампанія брехні сформулює передбачувані причини війни і подальшої"русифікації".

У нового маріонеткового уряду буде тільки одне завдання-зломити опір мільйонів українців російської окупації. Українських активістів планують відправити до концентраційних таборів. Списки вже нібито складаються.

У секретному звіті сказано буквально: "завданням цього органу ("народної ради", - ред.) буде оголосити надзвичайний стан і реалізувати план Росії зі створення таборів, в яких будуть відсортовані ті українці, які проявлять незговірливість".

Решта населення буде пригноблена і тероризована масовим використанням російських і нещодавно створених проросійських спецслужб до тих пір, поки опір окупантам не буде зломлено.

"Для Росії успіх всієї кампанії залежить від контролю над завойованими територіями, забезпечення справжньої капітуляції українського народу і отримання визнання і легітимності від новоствореної влади", - зазначає спецслужба.

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