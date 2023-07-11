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НАТО боїться ядерної війни на тлі вступу України до Альянсу - Портников

Ангеліна Підвисоцька
11 липня 2023, 05:00
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Захід думає, як надати Україні гарантії безпеки, щоб не вступити в прямий конфлікт з РФ.
Путін, Портніков, НАТО
НАТО боїться ядерного конфлікту з РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН

НАТО шукає варіанти для надання допомоги Україні в питанні приєднання до Альянсу. При цьому там бояться, що подібні дії можуть призвести до прямого конфлікту з Росією та ядерної війни. Про це в інтерв'ю Главреду розповів публіцист і журналіст Віталій Портников.

"У багатьох західних країнах є питання — як це зробити, щоб не створити можливості прямого конфлікту з Російською Федерацією, тому що тоді це буде конфліктом ядерного блоку і ядерної держави. І Москва активно експлуатує ці страхи - вона робить все можливе, щоб вони зберігалися в західному політичному мисленні як головна проблема", - сказав Портников.

Він додав, що навіть США обережні в питанні членства України в НАТО і надання гарантій безпеки. Однак поки не можна робити прогнози, адже поки неясно, що саме запропонують Україні на саміті у Вільнюсі.

"Мені здається, що зараз тривають консультації. Можуть бути якісь варіанти типу дорожньої карти на рік, або як виглядатимуть гарантії країн-членів НАТО для України. Можливі варіанти посилення повноважень Ради Україна-НАТО. У будь-якому випадку говорити зараз про те, якими будуть рішення, не варто", - сказав Портников.

Хто такий Віталій Портников?

Віталій Портников - український публіцист, письменник і журналіст. Оглядач Радіо Свобода і постійний автор аналітичних статей в українських виданнях на політичну та історичну тематику. Член Українського ПЕН. Веде популярний україномовний відеоблог на YouTube.

Дивіться інтерв'ю Віталія Портникова Главреду:

Ядерний шантаж РФ

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що підрив Запорізької АЕС вважатиметься застосуванням ядерної зброї. За словами Данілова, дехто із західних партнерів пояснює країні-агресору Росії, що цього не варто робити, бо наслідки будуть "абсолютно катастрофічними для РФ".

Водночас заступник голови Ради безпеки агресора Росії Дмитро Медведєв вибухнув погрозою ударів РФ по АЕС в Україні та ядерних об'єктах в ЄС. Він зазначив, що якщо в Москві "підтвердять" нібито "спроби ударів ракетами Storm Shadow по Смоленській АЕС", то окупанти можуть завдати удару по трьох українських атомних електростанціях і навіть ядерних об'єктах у Східній Європі.

Публіцист і журналіст Віталій Портников заявив, що НАТО не захистить Україну від ядерного удару. Україна отримає гарантії безпеки лише після того, як отримає запрошення в НАТО.

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