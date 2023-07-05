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Китай проти: Сі Цзіньпін попередив Путіна про наслідки ядерної атаки по Україні - FT

Юлія Куришко
5 липня 2023, 11:16 оновлено 5 липня, 11:51
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Китай послідовно виступає проти використання ядерної зброї в Україні.
Китай проти: Сі Цзіньпін попередив Путіна про наслідки ядерної атаки по Україні - FT
Сі Цзіньпін відмовляє Путіна від використання ядерної зброї / колаж: Главред: скріншот: YouTube

Лідер Китаю Сі Цзіньпін особисто застеріг президента країни-агресорки Росії Володимира Путіна від використання ядерної зброї в Україні.

За інформацією джерел видання Financial Times, Сі зробив цю заяву під час візиту до Москви в березні. З тих пір, як зазначають співбесідники, китайські чиновники приписують собі досягнення в переконанні Путіна відмовитися від завуальованих погроз застосувати ядерну зброю проти України.

Видання наголошує, що у своїх публічних заявах Китай послідовно виступає проти використання ядерної зброї в Україні. Але багато хто з союзників Києва сумнівається у намірах Пекіна, враховуючи "безмежне" партнерство Сі з Путіним і так званий "мирний план", який значною мірою повторює російські тези.

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Водночас попередження Сі для Путіна дають надію, що свої публічні заяви Китай підтримує і риторикою за зачиненими дверима.

Високопоставлений посадовець адміністрації США заявив, що "китайці беруть на себе відповідальність за те, що передають Росії повідомлення на всіх рівнях".

Колишній урядовець КНР підтвердив виданню FT, що Сі сказав особисто Путіну не використовувати ядерну зброю, зазначивши, що позиція Китаю проти її застосування була включена в його позиційний документ щодо миру в Україні.

Західні посадовці, які займаються питанням безпеки, заявили виданню, що Путін залишився розчарованим, бо візит Сі не приніс жодних відчутних перемог для Росії. На їхню думку, напевно, засудження застосування ядерної зброї в спільному комюніке було додано за вказівкою Китаю.

"Якби Росія застосувала ядерну зброю в Україні, для Китаю це було б дуже погано", - сказав один із посадовців.

За словами радника, російський ядерний удар по Україні або одному з її європейських союзників може налаштувати континент проти Китаю, в той час як постійний тиск з боку Пекіна, спрямований на запобігання такому акту, може сприяти поліпшенню відносин з континентом.

Співбесідники, близькі до Кремля, стверджують, що російський лідер самостійно вирішив, що тактична ядерна зброя не дасть Росії переваги, після того, як спрогнозував сценарії, що можуть виникнути в результаті її застосування. За їхніми словами, ядерний удар, швидше за все, перетворив би території, на які Путін претендує як на російські, на опромінену пустелю, і мало чим допоміг би його військам просунутися вперед.

Реакція української сторони на заяву Сі

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі поширив скріншот новини про китайське застереження Путіну про ядерну зброю.

"Важлива позиція Китаю щодо ядерної загрози зі сторони божевільного російського терориста", - підписав Єрмак.

Китай проти: Сі Цзіньпін попередив Путіна про наслідки ядерної атаки по Україні - FT
Єрмак відреагував на позицію Китаю / скріншот: t.me/ermaka2022

"Мирний план" Китаю та Росії

Нагадаємо, що експерт пояснив, у чому небезпека "мирного плану" Китаю. "Мирні ініціативи" Китаю спрямовані на те, щоб війна припинилася на умовах РФ, впевнений Олександр Хара.

Китай "запропонував" віддати території України Росії в обмін на "мир". Китай закликає Європу до "автономії" від США і намагається розколоти західний світ, пишуть журналісти американського видання The Wall Street Journal.

У КНР ухилилися від позиції щодо кордонів України на 1991 рік і хочуть "діалогу". Посол Китаю в Євросоюзі Фу Цун раніше заявив, що він не проти підтримки цілей України, орієнтованих на повне відновлення територіальної цілісності.

Більше важливих новин:

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