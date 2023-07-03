Загроза підриву ЗАЕС: експерт спрогнозував, чи влаштує Путін ядерну катастрофу

Росіяни продовжуватимуть шантажувати ядерною зброєю, впевнений Олександр Кочетков.

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Олександр Кочетков оцінив ймовірність ядерного удару РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН , pixabay.com, скріншот

Російські окупанти можуть залишити захоплену Запорізьку атомну електростанцію ближче до осені, заявив політичний аналітик Олександр Кочетков.

"Зараз наступ ще готується, а ближче до осені на півдні може статися "жест доброї волі", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Разом з тим експерт вважає, що навіть при такому сценарії росіяни будуть продовжувати шантажувати ядерною зброєю.

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"Тому підрив ЗАЕС буде, скоріше, локальною катастрофою, яка мінімально вплине на Європу. Хоча є варіант, який наразі обговорюють, про підрив на ЗАЕС як атаку на країни НАТО, оскільки радіаційне забруднення може досягти країн НАТО – Туреччини, Румунії тощо. Тож наслідки можуть бути, але це мало на що вплине, тому росіяни швидше шантажуватимуть ядерним конфліктом всередині Європи", — говорить він.

У той же час аналітик упевнений, що поки що, підстав вважати, що йде підготовка до використання РФ ядерної зброї.

"Путін ще має надію захопити Україну, домовитися зі США щодо нового розподілу світу. А допоки є ця надія, він не використовуватиме ядерну зброю, бо це його крайній хід", — додав Кочетков.

Хто такий Олександр Кочетков Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України.

Ризик теракту на Запорізькій АЕС

Країна-агресор РФ з технічного боку приготувала все необхідне для організації техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС. За словами керівника ГУР Кирила Буданова, росіяни повністю готові до підриву Запорізької АЕС.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що сам факт теракту російських окупаційних військ на Запорізької атомної електростанції цивілізовані країни світу сприймуть як застосування ядерної зброї проти цивільного населення.

Якщо окупанти країни-агресора Росії ризикнуть здійснити підрив Запорізької атомної електростанції, Україна дізнається про катастрофу тільки через кілька годин. Прямий радіаційний контроль сьогодні знаходиться в руках загарбників. Про це заявив президент НАЕК Енергоатом Петро Котін.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російські окупанти, ймовірно, не стануть навмисно створювати аварію на Запорізькій АЕС, так як не зможуть контролювати її наслідки. Однак досвід з Каховською ГЕС показує, що вони все ж можуть вдатися і до такого теракту. Експерти описали три можливі сценарії.

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