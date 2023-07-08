"Ядерний Армагеддон": Медведєв збеленівся через слова Байдена про Україну в НАТО

Заступник голови Радбезу агресора Росії Дмитро Медведєв "наїхав" на президента США Джо Байдена і звинуватив його в спробі нібито "спровокувати ядерну війну".

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Медведєв видав порцію безглуздостей на адресу Байдена / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот YouTube

Російський чиновник, заступник голови Радбезу агресора Росії Дмитро Медведєв в істериці звинуватив президента США Джо Байдена в, мовляв, "намірі спровокувати ядерний Армагеддон і Третю світову війну". При цьому він поскаржився, що Захід продовжує постачати Україні озброєння, щоб ЗСУ вибивали російських окупантів зі своїх територій.

У своєму Telegram-каналі Медведєв раптом вирішив "прокоментувати" інтерв'ю президента США Байдена, в якому глава Білого дому сказав, що 2 роки тому в Женеві відмовився гарантувати російському директору Путіну невступ України до НАТО.

Чиновник РФ, мовляв,"обурився" постачанням Заходом Україні зброї для відбиття військової агресії російських окупантів і звинуватив Байдена в буцімто "спробі спровокувати Третю світову війну і ядерний Армагеддон".

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"Може, просто вирішив добре піти, спровокувавши ядерний Армагеддон і прихопивши з собою на той світ половину людства", - підкреслив Дмитро Медведєв.

Раньше Медведєв висунув абсурдні "вимоги" на адресу Заходу щодо війни Росії проти України і знову пригрозив ядерною зброєю. Мовляв, світ повинен погодитися на визнання окупованих українських земель "російськими територіями".

Крім того, Медведєв поскаржився на військову допомогу Заходу Україні. За його словами, якби не допомога Києву з боку союзників, російські окупанти, мовляв, "швидше закінчили б війну".

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