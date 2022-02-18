Сенат США закликав Байдена збільшити тиск на Росію

У відповідній резолюції, яку сенатори прийняли одноголосно, вони виступають на підтримку України і засуджують російську агресію.
У Сенаті США затвердили резолюцію, у якій висловили підтримку незалежної України і засудили військову агресію РФ.
Документ прийняли одноголосно і без заперечень, пише Associated Press.
У прийнятій резолюції сенатори закликали президента Сполучених Штатів Джо Байдена змусити уряд США посилити тиск на Росію і всіма доступними інструментами накласти "значні витрати" на Росію й "відновити мир у Європі".
При цьому в тексті документа наголошується, що резолюцію не можна тлумачити як заохочення використовувати військову силу проти РФ чи вводити збройні сили США в Україну.
Варто зазначити, що документ не має сили закону. Проте ним сенатори підтвердили "непохитну підтримку Сполученими Штатами безпечної, демократичної та незалежної України". Також вони засудили нарощування російської військової потужності на кордоні з Україною.
Зазначається, що чимало сенаторів хотіли піти ще далі і запровадити санкції проти російського президента Володимира Путіна через стягування військ до українського кордону, проте вирішили поки що покладатися на дипломатичні зусилля і стратегію Білого дому.
Загроза вторгнення Росії
Хоча в Росії заявили, що почали повертати військових в місця постійної дислокації після військових навчань біля українського кордону і в окупованому Криму, Україна і країни-партнери заявляють, що не побачили реального відведення військ.
Президент України Володимир Зеленський з недовірою поставився до таких заяв і наголосив: "коли відведуть війська – це побачать усі". Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що поки що розвідка не знайшла ніяких доказів того, що Росія і справді відводить війська від українського кордону.
Президент США Джо Байден заявив про те, що є всі підстави очікувати нападу Росії на Україну в "найближчі кілька днів". Також Байден стверджує, що у нього є інформація про ймовірність проведення РФ "операції під чужим прапором". Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може вдатися до провокації для вторгнення в Україну.
При цьому у Міноборони Великої Британії опублікували карту ймовірного вторгнення Росії в Україну. У повідомлення відомства наголошується, що на кордоні з Україною спостерігається потужна присутність російських військ, яка дозволяє Кремлю почати війну без попередження.
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