Термінова Заява Байдена щодо ситуації в Україні: відео

Байден висловився щодо ситуації довкола України / Reuters

Увечері в п'ятницю, 18 лютого, президент США Джо Байден виступив з оновленою інформацією щодо ситуації навколо України.

Відомо, що перед своїм виступом президент США більше години спілкувався телефоном з лідерами країн НАТО та ЄС.

Брифінг Байдена мав розпочатися о 23.00 за київським часом, але на годину затримався.

Це буде вже другий присвячений Україні виступ Байдена за останні дні. Минулого разу, 15 лютого, Байден сказав, що Вашингтон ще не знає, чи прийняв президент Росії рішення напасти на Україну, але попередив Москву про наслідки в разі такого кроку.

Про що сказав Байден під час брифінгу 18 лютого:

потрібно бути об'єднаними з ЄС та НАТО на тлі агресії Росії

Росія поширює дезінформацію про "напад ЗСУ" на Донбасі

Росія веде тактику проти України, а Україна продемонструвала стриманість

Росія найближчими днями тижня нападе на Київ, де проживає 1.8 млн населення

США не спрямовуватимуть військових в Україну

Путін ухвалив рішення про напад на Україну, але до вторгнення дипломатія ще може "врятувати ситуацію"

ще не пізно розпочати деескалацію та повернутися за стіл переговорів

Президент США Джо Байден прокоментував шквал дезінформації, яку розповсюджує Росія.

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У своєму виступі в Білому домі в п'ятницю Байден заявив, що "бачив повідомлення про значне зростання порушень режиму припинення вогню бойовиками, що підтримуються Росією, які намагаються спровокувати Україну на Донбасі".

"Наприклад, вчорашній обстріл українського дитячого садка, який, як хибно стверджувала Росія, був здійснений Україною. Ми також продовжуємо бачити, як дедалі більше дезінформації поширюється серед російської громадськості, включаючи сепаратистів, що підтримуються Росією, які стверджують, що Україна планує почати масований наступ на Донбасі", - сказав Байден.

"Послухайте, немає жодних доказів [тверджень], і це суперечить елементарній логіці думати, що українці обрали б цей момент, коли на їхніх кордонах зосереджено понад 150 000 військовослужбовців для ескалації річного конфлікту", - заявив президент США.

Також Байден повідомив, що президент України Володимир Зеленський сам має вирішити, чи їхати йому на Мюнхенську конференцію безпеки, чи ні.

"Я говорив з Зеленським більше десятка разів, і можливо це й мудре рішення (не їхати до Мюнхену під час загострення ситуації на Донбасі, - ред.), але він сам має його прийняти", - повідомив Байден.

Загострення на Донбасі

У четвер, 17 лютого, під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині.

При цьому в російських ЗМІ запустили дезінформацію про те, що в результаті обстрілу нібито постраждав дитсадок на території так званої "ЛНР".

Увечері 17 лютого проросійські бойовики відновили обстріл Станиці Луганської. В результаті обстрілу зруйновано житловий будинок.

18 лютого ватажок терористичного угруповання "ДНР" Денис Пушилін через нібито загострення військового конфлікту на Донбасі оголосив масову евакуацію населення.

Президент РФ Володимир Путін доручив уряду Росії терміново забезпечити виплату кожному прибуваючому в Ростовську область з Донбасу біженцю в 10 тис.рублів.

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