Байден готує термінове звернення на тлі загострення ситуації на Донбасі

Джо Байден / Фото Reuters

Президент США Джо Байден виступить сьогодні ввечері з оновленою інформацією щодо ситуації навколо України.

Виступ американського лідера очікується близько 23:00 за київським часом, повідомляє кореспондент телеканалу CNN.

Перед виступом по Україні, за словами журналіста, Байден проведе переговори союзниками.

Також до сьогоднішнього брифінгу прессекретаря Білого дому Джен Псакі приєднаються два високопоставлені представники Ради нацбезпеки США.

читайте такожШольц і Байден обговорили Україну і закликали до виконання Мінських угодВарто зазначити, що це вже друге за останній час звернення американського президента щодо ситуації навколо України.

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У своєму зверненні Байден заявив, що Вашингтон готовий зафіксувати домовленості з Росією з безпеки при їх досягненні.

Президент США також визнав, що вторгнення російських військ в Україну можливе.

"Якщо Росія піде вперед, ми з союзниками будемо вживати заходів", – заявив глава Білого дому.

Пізніше Державний секретар Ентоні Блінкен розкрив сценарій військового вторгнення Росії в Україну. За його словами, Москва може напасти під приводом захисту російських громадян або етнічних росіян після можливої провокації.

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