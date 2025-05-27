Глава МЗС Туреччини зустрівся в РФ із Путіним і відвідає Київ - що обговорювали

Хакан Фідан перебуває в Москві з дводенним візитом.

https://glavred.net/world/glava-mid-turcii-vstretilsya-v-rf-s-putinym-i-posetit-kiev-chto-obsuzhdali-10668110.html Посилання скопійоване

Глава МЗС Туреччини зустрівся в РФ із Путіним / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, RIA_Kremlinpool

Коротко:

У Москві обговорювали економічні та енергетичні питання

Хакан Фідан повторить пропозицію Анкари прийняти сторони

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан зустрівся з диктатором РФ Володимиром Путіним для обговорення зусиль із припинення війни в Україні та подальших кроків після прямих контактів між Києвом і Москвою. Після Москви глава турецької дипломатії відвідає Київ. Про це повідомило джерело в Міністерстві закордонних справ Туреччини, пише Reuters.

"Під час зустрічі Путін і Фідан обговорили ініціативи, нещодавно здійснені для припинення війни між Україною і Росією, і розвиток подій після переговорів, що відбулися в Стамбулі", - заявило джерело. відео дня

Фідан перебуває в Москві з дводенним візитом. У понеділок він провів зустріч із Путіним і головним переговірником РФ Володимиром Мединським, а у вівторок має зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

За словами джерела, також обговорювали економічні та енергетичні питання. У Кремлі зазначили, що головною темою переговорів стануть двосторонні відносини, але ситуація в Україні також буде на порядку денному.

Туреччина, яка є членом НАТО, неодноразово заявляла про готовність прийняти мирні переговори. Напередодні візиту турецьке джерело підтвердило, що Фідан повторить цю пропозицію.

"Фідан повторить пропозицію Анкари прийняти сторони і продовжить відігравати роль "посередника", - йдеться в повідомленні.

Очікується, що після візиту до Москви Хакан Фідан вирушить до Києва, щоб зустрітися з українськими урядовцями та продовжити діалог, розпочатий на нещодавніх переговорах у Стамбулі.

Переговори в Стамбулі - що відомо

Як писав Главред, у Стамбулі, 16 травня, відбулися перші за більш ніж три роки прямі мирні переговори між Україною і Росією. Переговори тривали менше двох годин і не привели до істотного прориву у врегулюванні війни.

Нагадаємо, під час переговорів у Туреччині, Росія вимагала виведення українських військ із власної території для припинення вогню, а також висунула інші "неконструктивні умови". Крім цього, росіяни погрожували захопити Харківську та Сумську області.

Як зазначив політолог та історик Олександр Палій, у наступних раундах переговорів Москва може озвучити аналогічні ультиматуми, які вже не стосуватимуться українських територій.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред