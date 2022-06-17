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На порядку денному вступу України до ЄС немає: Києву треба виконати безліч вимог – експерт

17 червня 2022, 18:53

Європа вимагає від України боротьби з корупцією та завершення судової реформи, зазначила Ірина Сушко.

Євросоюз
Україні потрібно попрацювати над тим, щоб відповідати критеріям для країни-кандидата в ЄС - Сушко / УНІАН

Після рішення Єврокомісії про рекомендацію щодо надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюз, вимоги до Києва не змінилися. Вони відповідають критеріям для отримання самого статусу, передбачені Договором про асоціацію та процесом лібералізації візового режиму. Йдеться, серед іншого, про боротьбу з корупцією і завершення судової реформи. Нам продемонстрували, що потрібно провести більш ефективну роботу за даними напрямками. Питання надання Україні статусу члена ЄС сьогодні не обговорюється. Про це заявила експертка з питань європейської інтеграції, виконавча директорка ГО Європа без кордонів Ірина Сушко.

У інтерв'ю Главреду вона розповіла про те, що Україна не отримала будь-яких принципово нових вимог для зближення з ЄС. Ці критерії відповідають іншим договорам, що діють між Києвом та Брюсселем.

читайте такожЕкспертка з євроінтеграції Ірина Сушко:"Скорочених процедур і швидкого членства в ЄС не буде""Не можна говорити, що це якісь нові речі, які були лише зараз озвучені як умови. Насправді, власне, це були і залишаються умовами і для надання статусу кандидата. Це є ті умови, які передбачені Угодою про асоціацію з Європейським Союзом. І це ще, я би навіть сказала, ті критерії, які Україна розпочала виконувати в рамках процесу візової лібералізації для отримання безвізового статусу у відносинах з ЄС. І це те якраз, чого ми поки що не досягли, особливо коли йдеться про боротьбу з корупцією і завершенням судової реформи", - зазначила Сушко.

За її словами, Європа акцентувала увагу на низці проблем, над якими Україні потрібно більш ретельно попрацювати. Вони залишаться актуальними, у тому числі, і для отримання статусу члена Євросоюзу. Однак наразі немає дискусії щодо обговорення вступу України до Євросоюзу. Це інша програма дій і завдань. Зараз Києву слід адаптуватися до стандартів і критеріїв згідно з вимогами щодо статусу країни-кандидата в ЄС.

"Тому загалом Європейський Союз акцентував увагу на тому, що є певні питання, в яких прогрес України повинен показуватися більше відчутно. І, звичайно, ці питання залишатимуться актуальними і для отримання статусу члена Європейського Союзу. Хоча це питання, звичайно, на сьогоднішній день не обговорюється, тому що це інший трек і інший набір завдань. Нам потрібно ще попрацювати над тим, щоб відповідати тим стандартам і критеріям, які передбачені саме статусом кандидата на вступ до ЄС", - підкреслила Ірина Сушко.

Рішення Єврокомісії щодо статусу країни-кандидата в ЄС для України

Європейська комісія в п'ятницю, 17 червня, ухвалила рішення рекомендувати надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу. Про це офіційно оголосила очільниця ЄК Урсула фон дер Ляйєн

За її словами, Київ вже виконав 80% вимог ЄС. Відтепер потрібно працювати над забезпеченням верховенства права, боротьбою з корупцією та впливом олігархічних груп на політику держави.

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Єврокомісії. Київ очікує на позитивний вердикт Європейської Ради.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що для започаткування діалогу щодо вступу до ЄС України потрібно виконати перелік вимог. Серед них реформа Конституційного Суду, боротьба з корупцією, призначення керівників НАБУ, САП та інші питання.

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