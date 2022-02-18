"Ми вас чекаємо, ми створимо всі умови": Верещук закликала українців тікати з "ЛДНР"

Ірина Верещук / скріншот з відео

Віце-прем'єр і міністр по Донбасу Ірина Верещук закликала жителів ОРДЛО їхати в Україну.

Під час брифінгу вона зазначила, що Україна - не ворог мирним жителям ОРДЛО.

"Те, що відбувається на окупованих територіях - нагнітання паніки російськими окупантами. Нас намагаються схилити до поступок", - пояснила міністр.

Також Верещук закликала всіх бажаючих їхати на підконтрольну Україні територію

читайте такожВерещук про те, що відбувається на Донбасі: "Нас намагаються схилити до поступок""Їдьте до нас. Знайдіть спосіб перетнути КПВВ або іншим способом. Ми вас чекаємо, ми створимо всі можливі умови, де жити і що є. Щоб ви не відчували, що залишилися одні", - заявила Ірина Верещук.

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Загострення ситуації на Донбасі

У четвер, 17 лютого, під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині. Дітей і персонал довелося евакуювати, їх відвели в безпечне місце. Діти не постраждали тому, що були на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників садочка отримали контузії і були доставлені в лікарню.

Через півтори години окупанти обстріляли селище Врубівка Сєвєродонецького району. В результаті обстрілу було пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебували 30 учнів і 14 педагогів. Діти і дорослі змушені були рятуватися в підвалі школи.

18 лютого ватажки бойовиків "ДНР" і "ЛНР" виступили із заявою. За їх словами, найближчим часом президент України Володимир Зеленський нібито віддасть наказ Збройним силам України переходити в наступ і реалізовувати "план вторгнення" в "ЛДНР".

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