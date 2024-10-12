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Мова не про перемогу України: у чому суть плану США щодо завершення війни

Анна Ярославська
12 жовтня 2024, 02:49
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США не хочуть прямого зіткнення з Росією.
Валерій Чалий, ЗСУ
Валерій Чалий розповів про план США щодо завершення війни / Колаж: Главред, фото: УНІАН, РБК-Україна, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

У Білому домі, ймовірно, є план завершення війни в Україні. Його можливі деталі розкрив колишній посол України в США Валерій Чалий.

За його словами, перший пункт американського плану російсько-української війни, ймовірно, полягає в тому, щоб не допустити прямого зіткнення з Росією. Чалий вважає, що це рішення було ухвалено ще в перший тиждень повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"По-друге, це не допустити задіяння НАТО, тому що це стало б дуже непростим тестом для Америки. Вона не знає, чи складе цей тест", - сказав дипломат в інтерв'ю РБК-Україна.

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І третій пункт - "не допустити російської перемоги над Україною, щоб Україна збереглася, нехай не в території, але як суверенна, незалежна країна".

"Так, це план [США] не про перемогу України", - резюмував США.

Хто такий Валерій Чалий

Валерій Чалий - український політичний експерт. Заступник Глави Адміністрації Президента України (2014-2015). Надзвичайний і повноважний посол України в США (2015-2019) та в Тринідаді й Тобаго (2016-2019).

Голова правління Українського кризового медіа-центру.

План перемоги Зеленського і завершення війни - останні новини

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна-агресор РФ ігнорує реальну дипломатію та українську Формулу миру, щоб закінчити війну справедливо на основі статуту ООН. Однак, якщо буде реалізовано План перемоги України, РФ не зможе продовжувати воювати і буде змушена погодитися на мир.

Зеленський заявив, що перший пункт плану перемоги - запрошення України до НАТО. Якщо буде ухвалено таке рішення, глава Кремля Володимир Путін зазнає геополітичної поразки.

Мова не про перемогу України: у чому суть плану США щодо завершення війни
План перемоги Зеленського - основні пункти / Інфографіка Главреда ​

За даними Bloomberg, План перемоги Володимира Зеленського прохолодно зустріли у Вашингтоні. Західні союзники посилили тиск на Київ на користь конкретного плану закінчення війни.

За словами глави Офісу президента України Андрія Єрмака, План перемоги, ініційований президентом Володимиром Зеленським, буде представлений суспільству. Однак опублікують його не повністю, оскільки низка деталей цього документа є поки що закритою.

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війна в Україні новини США Валерій Чалий війна Росії та України
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