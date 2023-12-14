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Путін мимоволі визнав втрати у війні проти України і назвав цифру - Independent

Юрій Берендій
14 грудня 2023, 23:03
Володимир Путін назвав число безповоротних втрат РФ під час війни з Україною.
Путін мимоволі визнав втрати у війні проти України і назвав цифру - Independent
Путін буквально визнав безповоротні втрати в розмірі 363 тисяч осіб / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот із відео

Під час "прямої лінії" президент Росії Володимир Путін визнав втрати у війні проти України. З його слів можна зробити висновок про те, що загинуло більше ніж 300 тисяч російських військових. Про це пише видання Independent, яке аналізувало промову Кремлівського диктатора.

Під час "Прямої лінії" 14 грудня, Путін повідомив, що загалом Росія відправила на війну проти України 980 тисяч військових. Як відомо, на першій прес-конференції після повномасштабного вторгнення Путін припустив, що 244 000 росіян були мобілізовані на війну проти України, потім він додав, що ще 486 тис. пішли на війну нібито добровольцями, а ще 250 тис. зайшли в Україну в лютому 2022 року під час повномасштабного вторгнення. Загалом виходить 980 тисяч.

"Якщо з цієї чисельності на фронті залишається 617 тис., то не важко порахувати, що близько 363 тис. окупантів просто загинули в Україні", - порахували журналісти.

відео дня

Як вказує військовий аналітик Ян Матвєєв, Путін фактично визнав реальні втрати Росії у війні проти України.

"Тобто Путін буквально визнав безповоротні втрати в розмірі 363 тисяч осіб", - сказав Матвєєв.

У статті зазначається, що ці цифри різко контрастують з останніми даними Кремля, згідно з якими в Україні загинуло менше 6 000 військовослужбовців.

Війна Росії проти України - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у російських військ зараз практично не відзначається жодного значущого просування. Водночас ворог продовжує активно шукати вразливі точки, де можна пробити оборону ЗСУ і досягти успіху, повідомив у випуску начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, капітан 1-го рангу Наталя Гуменюк, пояснила причину інтенсивного запуску ракет росіян сьогодні, вказавши, що серед них значна кількість фальшивих цілей.

Росія має конкретні стратегічні цілі у своїй війні проти України, і одна з таких цілей полягає в повній окупації Донецької та Луганської областей з метою їхнього приєднання до Російської Федерації. Про це повідомив полковник ЗСУ у відставці та військовий експерт Роман Світан.

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війна в Україні Володимир Путін
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