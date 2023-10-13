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Мир "в обмін" на території: близько 80% українців проти поступок агресору Росії

Андрій Ганчук
13 жовтня 2023, 13:31 оновлено 13 жовтня, 13:37
На півдні та сході України понад 70% українців виступають проти територіальних поступок Росії, зазначили у Київському міжнародному інституті соціології.
Мир 'в обмін' на території: близько 80% українців проти поступок агресору Росії
Абсолютна більшість українців підтримує тверду позицію щодо неприйнятності поступок Росії - КМІС / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 53-тя ОМБр

На початок жовтня абсолютна більшість українців впевнені, що Україна не повинна йти на територіальні поступки країні-окупанту Росії навіть у тому випадку, якщо війна стане тривалою і будуть інші загрози з боку Москви. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Згідно з даними опитування КМІС, який був проведений в період з 29 вересня по 9 жовтня серед 1010 респондентів на підконтрольних Україні територіях і серед українців, які виїхали за кордон, близько 80% громадян проти територіальних поступок Росії.

Що думають у центрі, на заході, півдні та сході

В цілому, якщо порівнювати з травнем, соціологи вважають, що частка тих, хто згоден на територіальні поступки в обмін на мир і збереження суверенітету і незалежності України, зросла з 10 до 14%.

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Настрої жителів заходу і центру залишилися практично на попередньому рівні.

Що стосується півдня, в травні до поступок були готові 8% українців, зараз 21%. Серед жителів сходу показники зросли з 13 до 22%. При цьому 28% серед тих, хто живе зараз на сході, готові до територіальних поступок.

"Втім, незважаючи на зазначені тенденції для жителів півдня і сходу серед них все одно переконлива більшість (74% на півдні і 73% на сході) виступають проти територіальних поступок", - уточнили соціологи.

"Є певні тривожні тренди"

На думку заступника директора КМІС Антона Грушецького, існують певні тривожні тенденції.

"Є певні тривожні тренди у суспільних настроях, які потребують окремої уваги та аналізу. Втім, стрижневим ми вважаємо базову готовність українців до територіальних поступок, яка більш інтегрально відображає відчуття українців нинішньої ситуації в країні і власного самопочуття", - зазначив він.

На думку соціолога, при аналізі опитування можуть з'явитися адепти "теорії зрад", проте потрібно враховувати, як змінилася ситуація з травня по жовтень.

"Проте ми підкреслюємо, що для інтерпретації важливо враховувати контекст. Між нинішнім і попереднім опитуванням пройшло близько чотирьох непростих місяців з кривавими битвами і руйнівними обстрілами (і, крім цього, з внутрішньою політичною напругою через корупційні питання і складнощі у відносинах із зарубіжними друзями). Швидше за все, у багатьох українців до початку літа очікування щодо початку осені 2023 року були більш оптимістичними", - додав Грушецький.

Втім, Антон Грушецький підкреслив, що абсолютна більшість українців продовжують триматися і впевнені в необхідності боротися з ворогом.

Коли закінчиться війна - прогнози

Американський генерал Марк Міллі оцінив терміни тривалості війни Росії проти України. На думку колишнього керівника Об'єднаного комітету начальників штабів армії США, бойові дії триватимуть ще "значний період часу". При цьому він акцентував увагу на тому, що контрнаступ триває, і ЗСУ досягають успіхів.

Війна в Україні може затягнутися на роки, є три сценарії розвитку подій, вважає військовий аналітик Агіль Рустамзаде. За його словами, за оптимістичного сценарію Україна здобуде перемогу і забезпечить собі безпеку на 10-20 років. При песимістичному на Київ чекає "Мінськ-3".

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, скільки ще Росія зможе вести війну. На думку керівника військової розвідки, Москва здатна воювати максимум до 2026 року. При цьому не можна допустити заморозки війни.

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КМИС соціологічне опитування війна Росії та України
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