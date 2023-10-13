Мир 'в обмін' на території: близько 80% українців проти поступок агресору Росії

На півдні та сході України понад 70% українців виступають проти територіальних поступок Росії, зазначили у Київському міжнародному інституті соціології.

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Абсолютна більшість українців підтримує тверду позицію щодо неприйнятності поступок Росії - КМІС / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 53-тя ОМБр

На початок жовтня абсолютна більшість українців впевнені, що Україна не повинна йти на територіальні поступки країні-окупанту Росії навіть у тому випадку, якщо війна стане тривалою і будуть інші загрози з боку Москви. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Згідно з даними опитування КМІС, який був проведений в період з 29 вересня по 9 жовтня серед 1010 респондентів на підконтрольних Україні територіях і серед українців, які виїхали за кордон, близько 80% громадян проти територіальних поступок Росії.

Що думають у центрі, на заході, півдні та сході

В цілому, якщо порівнювати з травнем, соціологи вважають, що частка тих, хто згоден на територіальні поступки в обмін на мир і збереження суверенітету і незалежності України, зросла з 10 до 14%.

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Настрої жителів заходу і центру залишилися практично на попередньому рівні.

Що стосується півдня, в травні до поступок були готові 8% українців, зараз 21%. Серед жителів сходу показники зросли з 13 до 22%. При цьому 28% серед тих, хто живе зараз на сході, готові до територіальних поступок.

"Втім, незважаючи на зазначені тенденції для жителів півдня і сходу серед них все одно переконлива більшість (74% на півдні і 73% на сході) виступають проти територіальних поступок", - уточнили соціологи.

"Є певні тривожні тренди"

На думку заступника директора КМІС Антона Грушецького, існують певні тривожні тенденції.

"Є певні тривожні тренди у суспільних настроях, які потребують окремої уваги та аналізу. Втім, стрижневим ми вважаємо базову готовність українців до територіальних поступок, яка більш інтегрально відображає відчуття українців нинішньої ситуації в країні і власного самопочуття", - зазначив він.

На думку соціолога, при аналізі опитування можуть з'явитися адепти "теорії зрад", проте потрібно враховувати, як змінилася ситуація з травня по жовтень.

"Проте ми підкреслюємо, що для інтерпретації важливо враховувати контекст. Між нинішнім і попереднім опитуванням пройшло близько чотирьох непростих місяців з кривавими битвами і руйнівними обстрілами (і, крім цього, з внутрішньою політичною напругою через корупційні питання і складнощі у відносинах із зарубіжними друзями). Швидше за все, у багатьох українців до початку літа очікування щодо початку осені 2023 року були більш оптимістичними", - додав Грушецький.

Втім, Антон Грушецький підкреслив, що абсолютна більшість українців продовжують триматися і впевнені в необхідності боротися з ворогом.

Коли закінчиться війна - прогнози

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