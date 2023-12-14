Путін готується до довгої війни: ЗМІ викрили таємні плани РФ до 2026 року

Російська влада планує продовжити війну до 2026 року та захопити Харків і Дніпро. Кремль сподівається на зменшення підтримки Заходу для України та намагатиметься імітувати мирні переговори, щоб ввести світове співтовариство в оману стосовно "мирних намірів" Росії. Про це повідомив військовий аналіз видання BILD Юліан Рьопке.
Згідно з даними, отриманими виданням від джерел у розвідці, насправді, в Кремлі не планують жодного перемир'я та розробляють новий середньостроковий план війни в Україні. За цим планом до кінця 2024 року окупанти планують отримати повний контроль над Донецькою і Луганською областями. Також вони хочуть просунутися до річки Оскол в Харківській області.
"Усі східні території ліворуч від Дніпра мають бути завойовані протягом 36 місяців. Тоді річка стане новим фронтом", - заявило джерело у розвідці.відео дня
До кінця 2026 року росіяни планують наступати далі на захід до Дніпра, при цьому захопивши значну частину Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей, разом з Харковом, Дніпром та Запоріжжям.
На Херсонському напрям загарбники збираються тримати оборону вздовж Дніпра. Смороду не планують наступаючи на правий берег біля напрямку Херсона або Одеси.
При цьому, влада Росії готова витрачати в Україні до 100 000 солдатів щорічно.
Війна в Україні
Нагадаємо, Росія не має наміру продовжувати війну проти України у 2025 році. Такий висновок зробив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов у інтерв'ю для видання Lb.ua.
Також росіяни постійно атакують військовий аеродром у Старокостянтинові. Експерт Владислав Селезньов вважає, що цей аеродром викликає більший інтерес ворога, порівняно з іншими оперативними базами, оскільки саме тут розташовані бомбардувальники Су-24, які можуть носити далекобійні західні ракети.
Як повідомляв Главред, російські окупанти використовували полонених українських військових як "живий щит" на Запорізькому напрямку. Вони одночасно обстрілювали українські позиції. Цей вчинок є ще одним прикладом варварської агресії Росії проти України.
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