Кінець війни до 2025 року: Буданов повідомив про таємні плани Кремля

Очільник ГУР Кирило Буданов зазначив, що росіяни не мають відповідних ресурсів для продовження масштабних бойових дій проти України в 2025 році.

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Росія зараз не має планів вести війну в 2025 році / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Росія не має наміру продовжувати війну проти України у 2025 році. Такий висновок висловив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Lb.ua у четвер, 14 грудня.

"Можу вам єдине сказати: планів вести війну у 2025 році Російська Федерація станом на зараз не має. Можливо, під кінець 2024 року, якщо нічого не зміниться, вони будуть це коригувати. Але наразі планів таких у них немає", – заявив Буданов у рамках дискусії "2024: виклики і перспективи".

Він також повідомив, що російське військово-політичне командування також має великий спект проблем.

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"Проблеми не так з підтримкою суспільства, бо думка пересічного росіянина мало кого цікавить. Питання в ресурсах, тому що ця війна дуже дорога. І ресурси там не є необмеженими. Можливо, трішки грубо пролунає, але ми воюємо за чужий кошт, а вони – за свій. І свої кошти вони рахують, хоч здається, що ні. І дуже прискіпливо", – сказав очільник розвідки.

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