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Кінець війни до 2025 року: Буданов повідомив про таємні плани Кремля

Юрій Берендій
14 грудня 2023, 18:38
Очільник ГУР Кирило Буданов зазначив, що росіяни не мають відповідних ресурсів для продовження масштабних бойових дій проти України в 2025 році.
Кінець війни до 2025 року: Буданов повідомив про таємні плани Кремля
Росія зараз не має планів вести війну в 2025 році / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Росія не має наміру продовжувати війну проти України у 2025 році. Такий висновок висловив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Lb.ua у четвер, 14 грудня.

"Можу вам єдине сказати: планів вести війну у 2025 році Російська Федерація станом на зараз не має. Можливо, під кінець 2024 року, якщо нічого не зміниться, вони будуть це коригувати. Але наразі планів таких у них немає", – заявив Буданов у рамках дискусії "2024: виклики і перспективи".

Він також повідомив, що російське військово-політичне командування також має великий спект проблем.

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"Проблеми не так з підтримкою суспільства, бо думка пересічного росіянина мало кого цікавить. Питання в ресурсах, тому що ця війна дуже дорога. І ресурси там не є необмеженими. Можливо, трішки грубо пролунає, але ми воюємо за чужий кошт, а вони – за свій. І свої кошти вони рахують, хоч здається, що ні. І дуже прискіпливо", – сказав очільник розвідки.

Війна Росії проти України - останні новини

СтратКом Збройних Сил України підтвердив використання російськими окупантами українських військовополонених як "живого щита".

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу призначив нового командира крейсера "Москва", незважаючи на те, що цей російський військовий корабель був знищений Збройними силами України в квітні минулого року.

В звіті Міністерства оборони Великої Британії зазначено, що російська дивізія десантників зазнала значних втрат під час спроби вибити українські сили біля села Кринка на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

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війна в Україні ГУР Кирило Буданов
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