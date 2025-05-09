МЗС зробило крок у відповідь: як відреагували на іноземних лідерів у параді РФ

Україна вручила демарш дипломатам через участь їхніх лідерів у військовому параді РФ.

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МЗС вручило демарш послам країн, чиї лідери були на параді в Москві / Колаж: Главред, фото: скріншот youtube.com, Главред

Коротко:

МЗС викликало послів країн, чиї лідери були на параді в Москві

Дипломатам оголосили демарш через підтримку дій держави-агресора

9 травня Міністерство закордонних справ України запросило керівників дипломатичних місій держав, представники яких взяли участь у військовому параді в Москві. Як повідомляє МЗС, дипломатам був висловлений офіційний демарш.

"Участь високопосадовців іноземних країн у заходах держави-агресора є недружнім кроком в умовах триваючої агресії Росії, масових убивств мирних жителів, атак на цивільну інфраструктуру та скоєння воєнних злочинів."— Сергій Кислиця, перший заступник міністра закордонних справ України. відео дня

Також він підкреслив, що Україна зробила значний внесок у перемогу над нацизмом разом з іншими народами антигітлерівської коаліції, і не дозволить Росії "красти памʼять про минуле, привласнювати колективну перемогу чи применшувати роль українського народу в ній".

Також дипломат нагадав, що попри ініціативу США щодо повного припинення вогню на 30 днів, яку Україна підтримала ще 11 березня, Росія "досі не прийняла" цю пропозицію. Більше того, за словами Кислиці, РФ порушує навіть власне проголошене "парадне" перемир’я, щоденно атакуючи українські позиції.

У МЗС наголосили, що участь іноземних посадовців у заходах, організованих Кремлем, "не має нічого спільного з вшануванням памʼяті жертв і героїв Другої світової війни", а є "наругою над нею, підтримкою сучасної агресії в Європі, загарбницької війни Росії проти України".

Візити іноземних лідерів до Москви 9 травня - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що з 7 по 10 травня заплановано візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Москви. Візит відбувається на тлі того, що перемовини про перемир’я, ініційовані Дональдом Трампом, зайшли у глухий кут.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про намір відвідати Москву 9 травня, попри застереження з боку Європейського Союзу.

Згодом Міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх відмовився від участі в російському параді з нагоди так званого "дня перемоги". Сінгх став першим високопоставленим іноземним гостем, який скасував візит до РФ 9 травня.

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Що таке МЗС України? Міністерство закордонних справ України (МЗС України) — центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. МЗС України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері зовнішніх відносин України, пише Вікіпедія.

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