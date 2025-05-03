Топ-гість Путіна скасував візит на парад, інші друзі РФ раптово похворіли - ЗМІ

Міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх скасував участь у російському параді з нагоди "дня перемоги".

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Міністр оборони Індії скасував візит до РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео на YouTube, uk.wikipedia.org

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Міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх скасував візит до РФ з нагоди 9 травня

Індія не хоче псувати стосунки з РФ — країну на параді представить заступник міністра Санджай Сет

Президент Сербії Александар Вучич раптово захворів, а прем'єр Словаччини Роберт Фіцо відмовився від участі у заходах

Міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх відмовився від участі в російському параді з нагоди так званого "дня перемоги". Сінгх став першим високопоставленим іноземним гостем, який скасував візит до РФ 9 травня. Про це повідомило видання India Today.

Рішення Сінгха було ухвалене після того, як прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді також відмовився від поїздки до Росії. Причиною змін, за даними індійських джерел, сталл загострення ситуації у відносинах між Індією та Пакистаном.

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Втім, як зазначають у виданні, Індія не бажає псувати відносини з Росією. Тому країну на параді в Москві все ж представить державний міністр оборони Санджай Сет — заступник Сінгха.

Вучич та Фіцо раптово захворіли

Крім цього, за даними державного телебачення Сербії — РТС, президент Сербії Александар Вучич достроково перервав візит до США через погіршення стану здоров'я та був шпиталізований після повернення на батьківщину.

За інформацією видання, 1 травня Вучич перебував у Флориді, де зустрівся з ексмером Нью-Йорка Рудольфом Джуліані. Президент планував провести ще низку зустрічей з представниками Республіканської партії США, однак через погане самопочуття змушений був повернутися до Сербії за порадою лікарів.

Уже 3 травня після повернення зі США Вучича госпіталізували до Військово-медичної академії у Белграді. Його зустрічали міністр охорони здоров’я Златібор Лончар і головний лікар Драган Дінчич. Подробиць про діагноз або стан президента наразі офіційно не повідомляють.

Водночас прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо скасував публічні заходи, але запевняє у відсутності проблем зі здоров’ям. Як повідомляють словацькі ЗМІ Denník N та TVnoviny, Фіцо не з’явився на святкування Дня праці 1 травня у Словаччині й відмовився від участі в традиційному встановленні травневого дерева у Вельки-Залужі.

За словами депутата партії Smer Яна Ріхтера, прем’єр-міністр "фізично і психічно здоровий", однак, імовірно, причиною його відсутності є психологічний фактор. Політик припустив, що це може бути пов’язано з наближенням річниці замаху на Фіцо, який стався 15 травня минулого року.

Попри це, Ріхтер запевнив, що запланований візит прем’єра Словаччини до Москви на парад 9 травня залишається чинним. Він має взяти участь у заходах до 80-річчя завершення Другої світової війни.

Парад у Росії 9 травня - останні новини

Як повідомляв Главред, Україна відхилила пропозицію Росії щодо встановлення кількаденного перемир’я на час проведення параду в Москві 9 травня. Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ не несе відповідальності за безпеку на території РФ і не надаватиме жодних гарантій безпеки країнам, чиї лідери планують відвідати Москву.

Раніше секретар комітету Верховної Ради України Роман Костенко повідомив, що Україна має технічні можливості для атаки на московський парад за допомогою ударних дронів. Він припустив, що Росія, ймовірно, буде змушена мобілізувати всі свої системи протиповітряної оборони для захисту Червоної площі.

Після заяви Зеленського Дмитро Медведєв пригрозив Україні, заявивши, що "ніхто не гарантує, що в Києві настане 10 травня". У свою чергу, Марія Захарова звинуватила президента України у "зраді діда-ветерана".

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