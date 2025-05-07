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"Ситуація піде інакше": про що говоритимуть Сі Цзіньпін та Путін щодо України

Юрій Берендій
7 травня 2025, 17:29
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В рамках візиту глави КНР до Москви буде, зокрема, обговорюватись тема війни РФ проти України, але Китай не стане на бік Путіна, зазначив Морозов.
'Ситуація піде інакше': про що говоритимуть Сі Цзіньпін та Путін щодо України
Як візит Сі Цзіньпіна до Москви вплине на хід війни РФ проти України / Колаж Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Про що сказав Морозов:

  • Візит Сі Цзіньпіна до Москви стане ударом для Трампа
  • Візит глави КНР до Москви не варто перебільшувати
  • Китай не стане на бік Росії

З 7 по 10 травня заплановано візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Москви. Візит відбувається на тлі того, що перемовини про перемир’я, ініційовані Дональдом Трампом, зайшли у глухий кут. Це змінює загальний контекст поїздки, зазначив в інтерв'ю Главреду політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі та керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов.

За його словами, якщо Сі Цзіньпін дійсно здійснить візит, це стане ударом для Трампа, змусивши його активніше реагувати — як шляхом запровадження нових санкцій проти Росії, так і зміною риторики. Адже Кремль у відповідь демонструватиме поглиблення відносин з Китаєм, включно зі зростанням торговельного обігу та політичної взаємодії.

"Хоча не зовсім очевидно, що все це так - є відомості про те, що товарообіг знижується, а проблеми у відносинах з Китаєм у Росії посилюються. Але, тим не менш, якщо Сі Цзіньпін приїде, Кремль буде відігравати цю карту. І це буде прочитано у Вашингтоні", - наголосив він.

Морозов також підкреслив, що Сі Цзіньпін прибуває до Москви на тлі триваючої торговельної напруги між Китаєм і США, що вигідно Путіну — як підґрунтя для діалогу з китайським лідером.

Водночас, за словами експерта, перебільшувати значення цього візиту не варто, адже після провалу ініціативи Трампа щодо припинення вогню в 2025 році ситуація ймовірно розгортатиметься за іншими сценаріями.

"Сі Цзіньпін, зі свого боку, запитуватиме Путіна, як той бачить розвиток подій і чи збирається зупиняти війну у 2025 або 2026 році. Але при цьому Китай не буде на боці Російської Федерації у своєму конфлікті з Вашингтоном. Пекін займатиметься цим самостійно - Путін тут Китаю не помічник. Тож навіть якщо візит і відбудеться, я не бачу в цьому нічого страшного чи драматичного", - резюмував він.

Дивіться відео інтерв'ю Олександра Морозова Главреду про проблеми, які виникнуть у Путіна у 2025 році:

Парад в Росії 9 травня - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, цивільна авіація Росії зазнала суттєвих збоїв напередодні урочистостей у Москві. Як повідомляє The Moscow Times, через атаку безпілотників і введення відповідних обмежень багато авіарейсів було скасовано або відкладено. Проблеми в авіасфері збіглися з підготовкою до приїзду іноземних делегацій, зокрема лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Тим часом міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх відмовився від участі в російському параді 9 травня, ставши першим високопосадовцем, який скасував візит. Про це повідомило видання India Today, зазначивши, що це рішення було прийняте після аналогічної відмови прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не прийматиме жодних російських пропозицій щодо тимчасового перемир’я задля проведення "Параду перемоги" в Москві, проінформувавши про це міжнародних партнерів.

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Хто такий Олександр Морозов

Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії.

У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських вчених та наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та закликом вивести війська з території України.

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війна в Україні КНР Олександр Морозов
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