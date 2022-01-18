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Блінкен летить в Україну на зустріч із Зеленським: у Держдепі оприлюднили мету візиту

18 січня 2022, 14:37

Повідомляється, що візит Блінкена до Києва підтвердить прихильність США суверенітету і територіальної цілісності України.

Ентоні Блінкен
Ентоні Блінкен / Reuters

У Державному департаменті США підтвердили візит держсекретаря Ентоні Блінкена в Україну.

Як повідомляється, в рамках поїздки Блінкен зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

"Блінкен 19 січня зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою", - йдеться в повідомленні.

Про що говоритимуть

У рамках візиту держсекретар США обговорюватиме єдиний підхід у запобіганні російській загрозі для України, а також зусилля, спрямовані на те, щоб змусити Москву зробити вибір на користь дипломатії та деескалації.

Візит Блінкена до Києва підтвердить прихильність США суверенітету і територіальної цілісності України.

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"Блінкен також зустрінеться зі співробітниками посольства США та їх сім'ями, щоб розповісти про плани на випадок подальшої ескалації з боку Росії", - йдеться в повідомленні.

Зустріч Блінкена з міністром закордонних справ Німеччини

Вже 20 січня він відправиться до Берліна, де зустрінеться з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.

"Поїздки і консультації держсекретаря є частиною дипломатичних зусиль зі зниження напруженості, викликаної нарощуванням військової потужності Росії і агресії проти України", - йдеться в повідомленні.

Що кажуть в Україні

У міністерстві закордонних справ України підкреслюють, що Блінкен відвідає Україну на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Дмитро Кулеба і Ентоні Блінкен проведуть переговори щодо подальшого втілення комплексного пакету стримування Росії, практичної підтримки України з боку США, активних дипломатичних зусиль з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту", - йдеться в повідомленні.

Сторони також обговорять широкий спектр питань стратегічного партнерства України та США в торговельній, інвестиційній та сфері безпеки.

читайте такожПідтримка України і питання Донбасу: Зеленський поговорив з Блінкеном перед діалогом Байдена і Путіна

Загроза вторгнення Росії в Україну

Американська розвідка отримала інформацію про те, що РФ готує групу оперативників для нападу "під чужим прапором" на бойовиків на Донбасі, щоб створити привід для вторгнення в Україну. Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на неназваного офіційного представника США.

Заява про те, що у США є інформація про підготовку Росією провокації на Донбасі з метою виправдати напад на Україну, підтвердила прессекретар Білого дому Дженніфер Псакі.

Голова комітету британського парламенту з питань оборони, депутат-консерватор Тобіас Еллвуд вважає, що російське вторгнення в Україну "невідворотно і неминуче". За його словами, цей тиждень може стати вирішальним.

Представник РФ на переговорах, заступник глави МЗС Сергій Рябков заявив, що Москва не збирається нападати на Україну. Однак росіяни вимагають гарантій, щоб Україна і Грузія ніколи не приєдналися до Північноатлантичного альянсу.

А прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що російські війська залишаються поблизу кордонів України, але на російській території, через напружений стан в регіоні та дії НАТО. За його словами, це "запобіжні заходи".

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Володимир Зеленський Ентоні Блінкен Держдепартамент США Дмитро Кулеба
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