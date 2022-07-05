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"Ми знаємо тільки 10%": у Німеччині виявили 200 російських шпигунів і їх куратора - Bild

5 липня 2022, 20:40

Як стверджують джерела журналістів, головний куратор всіх шпигунів з РФ в Німеччині - штатний співробітник російського посольства у ФРН (прямо в Берліні).

біженці Німеччина
У Німеччині виявили 200 російських шпигунів і їх куратора-Bild / ua.depositphotos.com і vot-tak.tv

Німецькі спецслужбісти стверджують, що у ФРН зараз діють близько двохсот російських шпигунів. Про це повідомляє авторитетне німецьке видання Bild з посиланням на власні джерела.

Вони повідомляють, що куратор всіх шпигунів з РФ ‒ співробітник російського посольства у ФРН.

"Керівник російської спецслужби в Німеччині є "резидентом". Його стіл знаходиться в посольстві на вулиці Унтер-ден-Лінден в Берліні", — пишуть журналісти.

Як каже колишній керівник британської зовнішньої розвідки Mi-6 Джон Сойєр припустив, що по всій Німеччині зараз діють близько двох тисяч російських шпигунів.

"Ми бачимо масштаби агресивної діяльності російської розвідки по всій Європі. Ми, напевно, знаємо лише десять відсотків того, що вони роблять", - сказав він.

Журналісти Bild уточнюють, що кремлівські шпигуни не тільки збирають інформацію. Як вважає експерт з внутрішньої політики ФРН Себастьян Фідлера, вони теж намагаються створити розкол в німецькому суспільстві.

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Нагадаємо, раніше співробітники нідерландської служби загальної розвідки і безпеки встановили, що шпигун з Росії хотів стати стажистом у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі) - саме те, що розслідує військові злочини, вчинені в Україні російськими окупантами.

"Міжнародний кримінальний суд розслідує можливі військові злочини, вчинені Росією в Україні. МКС також розслідує військові злочини, що мали місце під час війни Росії в Грузії в 2008 році. З цих причин таємний доступ до інформації Міжнародного кримінального суду був би дуже цінний для російських спецслужб. Нелегал повинен був почати стажування в МКС, що означало б, що він матиме доступ до будівлі і систем МКС", - сказали спецслужбісти.

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Автор: Єгор Бунін
новини Німеччини ФРН російські шпигуни
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