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Маріуполь під контролем ЗСУ, але Росія вже намагається готувати в місті "парад" до 9 травня

13 квітня 2022, 15:30

Окупанти збираються показати видимість нібито "мирного життя" у Маріуполі.

Маріуполь, війна
Результати приходу російських військ до Маріуполя / Фото Reuters

Росія не контролює Маріуполь, але вже до 9 травня збирається провести в місті так званий "парад перемоги" і створити ілюзію нібито мирного життя в місті. Для цього окупанти мають намір прибрати тіла загиблих і завали з частини Центрального району міста. Однак наразі в місті немає людей і техніки для проведення подібних заходів. Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Як повідомляє Українська правда, він розповів про те, що, незважаючи на відсутність повного контролю над містом з боку російських військ, окупанти зібралися показати видимість, мовляв, "мирного життя" в місті. Люди нібито навіть в таких умовах готуються до проведення "параду" 9 травня.

читайте такожВирвалися з оточення: в обложеному Маріуполі морпіхи з'єдналися з Азовом"Окупанти планують саме у Маріуполі провести "карнавал перемоги" на 9 травня... з хорошого - ані техніки, ані людей для проведення таких заходів у місті немає", - сказав Андрющенко.

За його словами, після того як колабораціоніст Костянтин Іващенко став ватажком міста, він роздає свої так звані "вказівки" іншим особам.

Згідно з даними на 13 квітня відомо, що Іващенко оголосив якогось Мірошниченка відповідальним з питань освіти. Він повинен організувати процес відповідно до так званих "стандартів" Росії та "ЛДНР". Українські спецслужби збирають на нього досьє.

читайте такожОборона Маріуполя зміцнилася, морська піхота прорвалася і об'єдналася з Азовом - Арестович"Окупанти планують запустити навчання з першого травня для 4, 9 і 11 (12-х) класів через бажання формальної інтеграції до російської і псевдореспубліканської системи освіти", - підкреслив Петро Андрющенко.

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Блокада Маріуполя

Російські війська блокують Маріуполь з 3 березня. У місті, яке піддається жорстокому нападу з боку окупантів, переживаючи артилерійські обстріли і нальоти з повітря, гуманітарна катастрофа. Люди в страшних умовах намагаються вижити.

Місцеві жителі змушені жити в підвалах. Люди гинуть від голоду. Окупаційні війська не пускають до Маріуполя гуманітарну допомогу, обстрілюють мирних жителів та бомбардують цивільні будівлі, де знаходяться діти.

У міській раді Маріуполя сказали, що окупанти РФ привезли мобільні крематорії. Місцева влада заявила, що після того, як про звірства росіян у Бучі дізналися на міжнародному рівні, вище російське керівництво наказало приховувати сліди злочинів своєї армії.

12 квітня лідер полку Азов, який обороняє Маріуполь, Андрій Білецький заявив, що російські окупанти застосували хімічну зброю на Азовсталі. Постраждало три людини. Їх стан оцінюється як задовільний.

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