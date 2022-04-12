"Кремль ненавидить Маріуполь": у Зеленського розповіли про допомогу українським захисникам

/ Фото Reuters

Президент і керівництво Збройних сил України роблять все можливе (і неможливе), щоб знайти рішення і допомогти нашим воїнам у Маріуполі.

Про це написав у Twitter радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Але ми не можемо комунікувати наші плани і дії публічно, щоб не інформувати ворога. Просимо поставитися до цього з розумінням", - написав він.

"Якщо Кремль і ненавидить зараз щось більше, ніж Україну, то це слово "Маріуполь". 1,5 міс. наші захисники захищають місто від орди, чисельність якої більше в 10 + разів. Вони тримаються під бомбардуваннями і вгризаються в кожен метр міста. Вони змушують платити надвисоку ціну", - пояснив він.

Подоляк додав, що "наші воїни залишаються заблокованими в місті і мають проблеми із запасами. Військово-політичне керівництво країни в курсі проблеми, відстежує ситуацію в режимі реального часу і має більше інформації, ніж відомо в соціальних мережах".

Облога Маріуполя

З 3 березня Маріуполь блокують російські окупанти. Місто зазнало одного з найжорстокіших нападів за всю війну в Україні. Щодня Маріуполь переживає артилерійські обстріли та авіанальоти.

Місцеві жителі живуть в підвалах на межі життя і смерті. Все більше людей гинуть від голоду. Окупанти не пускають до Маріуполя гуманітарну допомогу, обстрілюють мирних жителів, кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.

6 квітня в міськраді повідомили, що в Маріуполі запрацювали Російські мобільні крематорії. Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, вище керівництво Росії наказало знищити будь-які свідчення злочинів своєї армії.

Радник голови офісу президента Олексій Арестович заявив, що військовим шляхом деблокувати Маріуполь неможливо. Така спроба обернулася б величезними втратами для української армії. За його словами,"знімати облогу з Маріуполя або полегшувати її можна непрямим шляхом". Українські військові роблять все, що в їхніх силах.

Увечері, 12 квітня, на Маріуполь окупанти скинули хімічна зброя. Як розповів лідер Азову Андрій Білецький, застосування найнебезпечнішої зброї було на Азовсталі. За його словами, постраждалі перебувають у задовільному стані. Всього постраждалих троє.

читайте такожТіла загиблих у Маріуполі окупанти спалюють у мобільних крематоріях - Кириленко

Читайте ще: