Хіматака росіян в Маріуполі: США і Велика Британія заявили, що вимагатимуть від Путіна відповіді

США і Велика Британія відреагували на хіматаку росіян в Маріуполі/Reuters, ua.depositphotos.com

У Сполучених Штатах Америки та Великій Британії відреагували на заяву батальйону "Азов" про те, що російські окупанти застосували в Маріуполі хімічну зброю. Очільниця міністерства закордонних справ Великій Британії Ліз Трас зазначила, що працює над перевіркою цієї інформації з партнерами.

За словами Трас, її країна вимагатиме від російського президента Володимира Путіна відповіді на застосування такої зброї. Про це вона написала у Twitter.

"Будь-яке застосування такої зброї буде безжальною ескалацією цього конфлікту, і ми будемо вимагати від Путіна і його режиму відповіді", – заявила Трас.

У США також відреагували на такий випадок. Як зазначив прессекретар Пентагону Джон Кірбі в коментарі CNN, офіційні особи стурбовані потенційним використанням Росією такої зброї. Проте, за його словами, Пентагон поки що не може підтвердити факт застосування РФ хімічної зброї у Маріуполі й уважно стежитиме за подальшою ситуацією.

"Ці повідомлення, якщо вони правдиві, викликають глибоку стурбованість і відображають наші побоювання з приводу того, що Росія може використовувати в Україні різні засоби придушення заворушень, у тому числі сльозогінний газ, змішаний з отруйними речовинами", – сказав Кірбі.

Світ обіцяв жорсткішу реакцію на застосування хімзброї

Водночас президент України Володимир Зеленський під час свого вечірнього відеозвернення 11 квітня нагадав, що світові лідери раніше обіцяли реагувати швидше і жорсткіше у тому разі, якщо РФ застосує проти України хімічну зброю.

"Хочу нагадати світовим лідерам, що можливе застосування хімічної зброї російськими військовими вже обговорювалося. І вже на той час це означало, що потрібно реагувати на російську агресію значно жорсткіше і швидше", – сказав Зеленський.

Президент також додав, що українські Збройні сили могли б деблокувати Маріуполь, якби мали необхідну зброю, літаки й бронетехніку. Проте вони цього не отримують.

"Якби ми отримали літаки й достатню кількість важкої бронетехніки, необхідну артилерію, ми б могли це зробити. Але... Все ще доводиться про це домовлятися. Все ще доводиться переконувати. Все ще доводиться витискати необхідні рішення", – зазначив він.

Хімічна атака росіян у Маріуполі – що відомо

Нагадаємо, ввечері у понеділок, 11 квітня, в місті Маріуполь на Донеччині окупанти застосували проти українських військових і цивільних невідому отруйну речовину. Про це повідомили у батальйоні "Азов", який захищає місто від окупантів.

Речовину скинули з безпілотника. Постраждалі скаржилися на дихальну недостатність і вестибуло-атактичний синдром.

Пізніше лідер "Азову" Андрій Білецький розповів, що застосування найнебезпечнішої зброї було на Азовсталі. Він повідомив, що постраждали троє людей, вони перебувають у задовільному стані.

При цьому варто зазначити, що перед атакою 11 квітня представник так званої "народної міліції ДНР" Едуард Басурін заявив в ефірі одного з російських пропагандистських телеканалів, що проти захисників Маріуполя можуть бути задіяні "хімічні війська".

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