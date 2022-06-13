Україна отримує "зелене світло" щодо статусу країни-кандидата до ЄС але з умовами - журналіст

Євросоюз розглядає заявку України на отримання статусу країни-кандидата до ЄС / Колаж УНІАН, Reuters

Україні та Молдові можуть надати статус країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу. Однак такий статус буде з певними умовами. Перспективи євроінтеграції Грузії залишаються під питанням. Про це заявив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

У своєму Twitter-акаунті він написав про те, що в понеділок, 13 червня, Європейська комісія провела дебати, в рамках яких обговорювалися заявки України, Молдови та Грузії на вступ до Євросоюзу.

За його словами, на даний момент ситуація виглядає наступним чином: Україна і Молдова можуть отримати статус країни-кандидата на вступ до ЄС, але з умовами. Найбільше питань у Брюсселя до Грузії.

"Ситуація виглядає таким чином, що Україна і Молдова отримають статус країни кандидата на вступ до ЄС, але з умовами. Все ще під питанням залишається заявка Грузії", - підкреслив Рікард Йозвяк.

Вступ України до Євросоюзу

Президент Володимир Зеленський 9 травня під час зустрічі з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен оголосив про те, що Україна заповнила і передала другу частину опитувальника для вступу до ЄС. Документ відправили на розгляд інститутів Євросоюзу.

У Європейській Раді заявили, що заявку України на вступ до ЄС розглянуть у червні. Разом з нею вивчать аналогічні документи, подані Молдовою та Грузією.читайте такожЖодних десятиліть бути не повинно: Україну потрібно прийняти до ЄС за декілька років – Єврокомісія

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен сказала, що Євросоюз повинен провести максимальну роботу для вирішення питання щодо вступу України до ЄС. За її словами, це не тільки стратегічний інтерес Брюсселя, але й борг Європи.

Європейський парламент 8 червня проголосував за резолюцію, в рамках якої рекомендував Євросоюзу підтримати надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС. Європейські парламентарії вважають, що такий крок стане визнанням солідарності з народом України.

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