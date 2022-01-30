Кулеба розповів, як загрози Росії впливають на Україну

Дмитро Кулеба звернувся до Путіна / Getty Images

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що країна страждає через поширювану в суспільстві паніку. Але тим часом держава об'єднує зусилля з партнерами, щоб запобігти найгіршому сценарію розвитку подій у світлі інформації про можливе вторгнення РФ.

"Ми вже страждаємо економічно і стаємо слабшими через поширювану в суспільстві паніку. Тому ринки і люди повинні розуміти одну річ: Україна та її партнери об'єднують зусилля, щоб запобігти найгіршому сценарію розвитку подій", - заявив Кулеба в інтерв'ю Vice News у неділю, 30 січня.

Він порекомендував українцям залишатися сильними на тлі загроз з боку Росії, а також нагадав, що Україна перебуває в стані підвищеної готовності ще з 2014 року.

Також Кулеба звернувся до президента РФ Володимира Путіна і рекомендував йому не витрачати мільйони на війну, а сконцентруватися на підвищенні добробуту своєї країни.

"Займайтеся своїми справами, дбайте про власних людей", - так глава МЗС відповів на питання про те, що він сказав би Путіну при зустрічі.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив розчарування у зв'язку з відмовою уряду Німеччини постачати Україну зброєю, заявивши, що"українці пам'ятатимуть це десятиліттями".

Тим часом до Сенату Сполучених Штатів внесено законопроект про постачання Україні озброєнь по ленд-лізу. З ініціативою виступила група сенаторів з Демократичної і Республіканської партій.

Автори документа стверджують, що це дозволить Україні отримати військову техніку "для захисту вразливого цивільного населення від російського військового вторгнення".

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