Кулеба озвучив дипломатичну стратегію щодо стримування Росії

Кулеба озвучив дипломатичну стратегію для протидії агресії РФ / УНІАН

В України є продумана дипломатична стратегія для протидії російської агресії, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, Україна ініціювала розробку комплексного пакету зі стримування РФ, повідомляє видання НВ.

"Ми ще в листопаді ініціювали розробку комплексного пакету стримування Росії, до якого увійшли три рівні: активна дипломатія, жорсткі економічні санкції проти РФ, поглиблене оборонне співробітництво з нашою державою. Зараз в цю тріаду доданий новий елемент - допомога для збереження економічної та фінансової стабільності держави", - заявив він.

За словами міністра, українські дипломати провели сотні годин переговорів для втілення пакету проти агресії РФ.

"Результати все бачать. Число літаків з "аргументами" на посилення Збройних сил України від наших союзників. Узгодження між США, Великобританією, Канадою та ЄС є ключовим параметром санкційного пакету", - додав Кулеба.

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Він також повідомив, що раніше в світі боялися заводити розмову про відключення Росії від SWIFT.

"Зараз про це тривають гострі дебати. Хоча, на нашу думку, тут нема про що дискутувати", - додав міністр.

Зазначимо, американське видання The Wall Street Journal з посиланням на офіційні особи як Німеччини, так і Естонії повідомило, що Берлін відмовляється надати Естонії дозвіл на передачу озброєння Україні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив розчарування у зв'язку з відмовою уряду Німеччини постачати Україну зброєю, заявивши, що"українці пам'ятатимуть це десятиліттями".

Тим часом до Сенату Сполучених Штатів внесено законопроект про постачання Україні озброєнь по ленд-лізу. З ініціативою виступила група сенаторів з Демократичної і Республіканської партій.

Автори документа стверджують, що це дозволить Україні отримати військову техніку "для захисту вразливого цивільного населення від російського військового вторгнення".

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