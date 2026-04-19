Кінець залежності: Україна запускає план "Б" без підтримки США - The Atlantic

Україна посилює власну оборонну промисловість і дедалі більше спирається на європейських союзників та внутрішній ВПК у війні.

Аналітики фіксують послаблення підтримки США

Коротко:

Україна переглядає союз зі США на тлі політики Трампа

Київ шукає нових військових і дипломатичних партнерів

Акцент зміщується на Європу та власні ресурси

Після тривалих зусиль зберегти Сполучені Штати як головного союзника Україна, схоже, переглядає підхід до співпраці з Вашингтоном на тлі політики Дональда Трампа. Про це пише Філліпс Пейсон О’Браєн, професор стратегічних досліджень Університету Сент-Ендрюса, в авторській колонці для The Atlantic.

У матеріалі аналітик зазначає, що поки Київ намагався утримати партнерські відносини зі США, Трамп, за його словами, демонстрував симпатії до Володимира Путіна, скорочував військову допомогу Україні та неодноразово критикував українське керівництво, зокрема президента Володимира Зеленського.

Переломний момент у відносинах

На думку О’Браєна, переломним моментом стала участь України у мирних переговорах із Росією, які, як він вважає, були нав’язані Києву та виглядали як поступка на користь Кремля.

"Але тепер, схоже, Київ відмовився від Сполучених Штатів. Він агресивно шукає нових дипломатичних та військових партнерів", — пише аналітик.

Пошук нових партнерів

За його словами, Україна активізує співпрацю з країнами Перської затоки та паралельно укладає нові угоди про оборонну взаємодію з європейськими державами.

О’Браєн також звертає увагу на жорсткі заяви президента Зеленського щодо можливого послаблення санкцій проти Росії з боку США, а також на його заклики до Європи посилювати власні оборонні можливості без орієнтації на Вашингтон.

"Зміна в публічній позиції України відбувається на тлі покращення військової ситуації в країні, принаймні порівняно з труднощами минулого року. Спираючись переважно на власну індустрію дронів та військову структуру, українські війська повернули собі ініціативу в багатьох сферах", — зазначає він.

Військова ситуація та стійкість України

Аналітик також відзначає успіхи Сил оборони України у наступальних операціях та системні удари дронами і ракетами по цілях на території РФ. На його думку, це суперечить заявам адміністрації Трампа про слабкість України.

"Українці набагато більше хотіли б, щоб США були на їхньому боці, а не на боці Росії. Але українці не вірять, що втрата американської підтримки неминуче призведе до їхньої поразки", — пише О’Браєн.

Він додає, що Україні вдалося втримати ситуацію у війні значною мірою завдяки власним ресурсам і підтримці європейських партнерів.

"Вони бачать, як їм вдалося витримати війну, використовуючи власні ресурси та за допомогою європейських партнерів, навіть попри те, що США відійшли від них. Відмова від США як друга колись могла бути ознакою загибелі для України. Тепер це вже не так", — резюмує оглядач.

Відносини між США та Україною — новини за темою

Як раніше писав Главред, нинішній курс Сполучених Штатів може призвести до погіршення двосторонніх відносин між Києвом і Вашингтоном. Таку думку в інтерв’ю "Главреду" висловив директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара, окресливши три основні траєкторії ризиків.

Крім того, США зараз зосереджені на Ірані, а не на війні в Україні. Втім, у Білому домі вважають, що Київ "рухається вперед".

Нагадаєио, що США припинили пряме постачання зброї Україні, переклавши цю функцію на Європу. Фактично Вашингтон відмовився підтримувати країну, яка у XXI столітті поодинці протистоїть "монстру". Про це в інтерв'ю 24 Каналу заявив радник Офісу Президента Михайло Подоляк.

Про джерело: The Atlantic The Atlantic (раніше The Atlantic Monthly) — один з найстаріших і найреспектабельніших літературних журналів США[3]. Заснований в 1857 році в Бостоні. Серед перших співробітників були найвизначніші літератори Новій Англії — Джеймс Расселл Лоуелл, Ральф Волдо Емерсон, Генрі Лонгфелло, Олівер Венделл Холмс (старший). Виходить 10 разів на рік, раніше був щомісячним[4]. З 2006 року журналом керує Джеймс Беннет. Wikipedia

