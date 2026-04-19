Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Кінець залежності: Україна запускає план "Б" без підтримки США - The Atlantic

Руслан Іваненко
19 квітня 2026, 11:54
Україна посилює власну оборонну промисловість і дедалі більше спирається на європейських союзників та внутрішній ВПК у війні.
Аналітики фіксують послаблення підтримки США / колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, Zelenskiy / Official

Коротко:

  • Україна переглядає союз зі США на тлі політики Трампа
  • Київ шукає нових військових і дипломатичних партнерів
  • Акцент зміщується на Європу та власні ресурси

Після тривалих зусиль зберегти Сполучені Штати як головного союзника Україна, схоже, переглядає підхід до співпраці з Вашингтоном на тлі політики Дональда Трампа. Про це пише Філліпс Пейсон О’Браєн, професор стратегічних досліджень Університету Сент-Ендрюса, в авторській колонці для The Atlantic.

У матеріалі аналітик зазначає, що поки Київ намагався утримати партнерські відносини зі США, Трамп, за його словами, демонстрував симпатії до Володимира Путіна, скорочував військову допомогу Україні та неодноразово критикував українське керівництво, зокрема президента Володимира Зеленського.

відео дня

Переломний момент у відносинах

На думку О’Браєна, переломним моментом стала участь України у мирних переговорах із Росією, які, як він вважає, були нав’язані Києву та виглядали як поступка на користь Кремля.

"Але тепер, схоже, Київ відмовився від Сполучених Штатів. Він агресивно шукає нових дипломатичних та військових партнерів", — пише аналітик.

Пошук нових партнерів

За його словами, Україна активізує співпрацю з країнами Перської затоки та паралельно укладає нові угоди про оборонну взаємодію з європейськими державами.

О’Браєн також звертає увагу на жорсткі заяви президента Зеленського щодо можливого послаблення санкцій проти Росії з боку США, а також на його заклики до Європи посилювати власні оборонні можливості без орієнтації на Вашингтон.

"Зміна в публічній позиції України відбувається на тлі покращення військової ситуації в країні, принаймні порівняно з труднощами минулого року. Спираючись переважно на власну індустрію дронів та військову структуру, українські війська повернули собі ініціативу в багатьох сферах", — зазначає він.

Військова ситуація та стійкість України

Аналітик також відзначає успіхи Сил оборони України у наступальних операціях та системні удари дронами і ракетами по цілях на території РФ. На його думку, це суперечить заявам адміністрації Трампа про слабкість України.

"Українці набагато більше хотіли б, щоб США були на їхньому боці, а не на боці Росії. Але українці не вірять, що втрата американської підтримки неминуче призведе до їхньої поразки", — пише О’Браєн.

Він додає, що Україні вдалося втримати ситуацію у війні значною мірою завдяки власним ресурсам і підтримці європейських партнерів.

"Вони бачать, як їм вдалося витримати війну, використовуючи власні ресурси та за допомогою європейських партнерів, навіть попри те, що США відійшли від них. Відмова від США як друга колись могла бути ознакою загибелі для України. Тепер це вже не так", — резюмує оглядач.

Відносини між США та Україною — новини за темою

Як раніше писав Главред, нинішній курс Сполучених Штатів може призвести до погіршення двосторонніх відносин між Києвом і Вашингтоном. Таку думку в інтерв’ю "Главреду" висловив директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара, окресливши три основні траєкторії ризиків.

Крім того, США зараз зосереджені на Ірані, а не на війні в Україні. Втім, у Білому домі вважають, що Київ "рухається вперед".

Нагадаєио, що США припинили пряме постачання зброї Україні, переклавши цю функцію на Європу. Фактично Вашингтон відмовився підтримувати країну, яка у XXI столітті поодинці протистоїть "монстру". Про це в інтерв'ю 24 Каналу заявив радник Офісу Президента Михайло Подоляк.

Читайте також:

Про джерело: The Atlantic

The Atlantic (раніше The Atlantic Monthly) — один з найстаріших і найреспектабельніших літературних журналів США[3]. Заснований в 1857 році в Бостоні. Серед перших співробітників були найвизначніші літератори Новій Англії — Джеймс Расселл Лоуелл, Ральф Волдо Емерсон, Генрі Лонгфелло, Олівер Венделл Холмс (старший). Виходить 10 разів на рік, раніше був щомісячним[4]. З 2006 року журналом керує Джеймс Беннет. Wikipedia

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США Дональд Трамп
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Класичної перемоги не буде": у НАТО зробили неоднозначну заяву про фінал війни

13:02Війна
Кінець залежності: Україна запускає план "Б" без підтримки США - The Atlantic

11:54Політика
Прилетіли "Нептуни": Сили оборони атакували важливий завод у РФ

11:22Війна
Популярне

Більше
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ТернополяНовини ЗапоріжжяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЛьвоваНовини ЧеркасиНовини ДніпраНовини Рівного
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Великдень 2026
Чому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилинЧи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026Легендарний рецепт великодньої паски
Рецепти
ЗакускиСвяткове менюСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти