Українців можуть оштрафувати на понад 150 тисяч гривень: за що карають

Двоє українців на Полтавщині вже порушили важливі правила і будуть покарані.

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На Полтавщині затримали порушників / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

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На Полтавщині затримали порушників, які виловлювали рибу

Українці завдали шкоди під час нерестової заборони на велику суму

Порушників можуть зобов'язати відшкодувати більше 150 тисяч гривень

В Україні на деяких водоймах ще не завершилася весняно-літня нерестова заборона, тому рибалки не можуть відновлювати любительський вилов. Однак деякі з них вже порушили встановлені правила.

Полтавський рибоохоронний патруль у Facebook повідомив, що в РЛП "Білецьківські Плавні" 2 червня було затримано двох браконьєрів. Головні державні інспектори Полтавського рибоохоронного патруля виявили їх на акваторії Кам'янського водосховища.

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Двоє громадян виловлювали рибу сітками під час нерестової заборони. Вони незаконно виловили 31 плоскирку та 22 карасі. Українці завдали збитків рибному господарству на 150292,80 гривні.

"На обох порушників складено адміністративні протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Відомості внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 249 КК України. Ведеться слідство. Вилучено: 2 сітки, гумовий човен, велосипед та весла та незаконно добуті водні біоресурси", - йдеться у повідомленні.

Тепер браконьєрам загрожує покарання та їх можуть зобов'язати відшкодувати збитки рибному господарству на суму понад 150 тисяч гривень.

У патрулі також нагадали, що нерестова заборона на Кам'янському та Кременчуцькому водосховищах триває до 20 червня, а на придаткових водах та щодо річкових раків — до 30 червня 2026 року включно.

Штрафи в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні розпочалася реформа дорожнього руху. Вже зараз тривають обговорення щодо запровадження системи штрафних балів для водіїв з порогом у 15 балів.

Раніше повідомлялося, що в українських судах дедалі частіше скасовують штрафи, які інспектори виписують за неправильну зупинку та паркування. Аналіз останніх рішень показує, що значна частина таких постанов виявляється юридично слабкою.

Напередодні українські лікарі в соцмережах почали скаржитися на отримання штрафів від Пенсійного фонду України щодо оформлених ними листків непрацездатності.

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Про джерело: Полтавський рибоохоронний патруль Полтавський рибоохоронний патруль - це територіальний орган Державного агентства України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм (Держрибагентство), створений для охорони, контролю та відновлення водних біоресурсів на території Полтавської області.

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