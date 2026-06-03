Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Усі області України накриють дощі: синоптик назвала дату зміни погоди

Анна Косик
3 червня 2026, 13:59
google news Підпишіться
на нас в Google
Попри опади, температура повітря майже усюди буде по-справжньому літньою.
Погода, дождь, лето
Прогноз погоди в Україні 4 червня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

  • В яких областях України температура впаде нижче +20 градусів
  • Які опади прогнозує синоптик на 4 червня

Погода в Україні завтра, 4 червня, вирівняється. Температура повітря сягне оптимальних для людського організму показників. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко у Facebook.

За її словами, у четвер по території України очікується +20+25 градусів, але на півдні буде спекотніше - до +27 градусів.

відео дня
погода в украине 4 июня
Погода в Україні 4 червня / фото: скріншот з meteoprog

"Трохи метеорологічного дьогтю у цю бочечку меду: на Закарпатті та на Харківщині +16+19 градусів", - зауважила синоптик.

Діденко також попередила українців про опади. Вони будуть переважно короткочасні і пройдуть по всій території України.

Наталия Диденко инфографика
Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Києві 4 червня

Завтра у столиці також дощитиме вночі та вранці, але опади будуть незначними. Очікується ідеальна температура повітря - в середньому +22 градуси.

погода в киеве 4 июня
Погода в Києві 4 червня / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 3 червня температура повітря в Україні підвищиться до 22-26 градусів тепла. У північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях буде прохолодніше.

Раніше метеоролог Ігор Кібальчич попереджав, що 5 червня в Україні продовжиться період антициклональної та теплої погоди, без істотних опадів. Лише у західних областях, а вдень також місцями у північних регіонах пройдуть грозові дощі.

Нещодавно над Кременчуцьким водосховищем зафіксували смерч. Над водою утворилася справжня воронка, яка спустилася з великої сірої хмари. Таке явище називають водяним торнадо.

Читайте також:

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
погода прогноз погоди Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра погода завтра
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна досі не має контракту на Patriot: чиновникам загрожують кадрові висновки

Україна досі не має контракту на Patriot: чиновникам загрожують кадрові висновки

14:28Україна
Усі області України накриють дощі: синоптик назвала дату зміни погоди

Усі області України накриють дощі: синоптик назвала дату зміни погоди

13:59Синоптик
Як часто РФ може масовано атакувати Україну: Жданов дав невтішну відповідь

Як часто РФ може масовано атакувати Україну: Жданов дав невтішну відповідь

13:34Війна
Реклама

Популярне

Більше
Обранець Денисенко зробив зізнання про початок роману: "Усвідомлення неминучого"

Обранець Денисенко зробив зізнання про початок роману: "Усвідомлення неминучого"

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці батька із сином за 45 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці батька із сином за 45 с

Загадкова куля заввишки з пʼятиповерхівку: навіщо СРСР ховав її посеред лісу

Загадкова куля заввишки з пʼятиповерхівку: навіщо СРСР ховав її посеред лісу

М’ясо вийде м’яким і соковитим: що досвідчені кухарі додають перед смаженням

М’ясо вийде м’яким і соковитим: що досвідчені кухарі додають перед смаженням

Карта Deep State онлайн за 3 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 3 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

16:02

Як вибрати футболку: стилістка розкрила базу, яка прослугує не одне літо

15:43

"Боляче, аж до сліз": Камалія повідомила про горе в родині

15:33

"Мало хто погоджується": відома співачка здивувала гонораром за проведення весілля

15:25

Ніякий не "крижовнік": як правильно назвати колючий ягідний кущ українською

15:11

Рятувальники попередили батьків про приховану небезпеку купальників

У Путіна є очевидна головна ідея: він закінчить війну лише тоді, коли все остаточно завалиться — ПреображенськийУ Путіна є очевидна головна ідея: він закінчить війну лише тоді, коли все остаточно завалиться — Преображенський
15:05

Чому коти живуть довше за собак - вчені зробили проривне відкриття

14:44

Колишніх контрнаступів уже не буде: генерал розповів про нову стратегію ЗСУ на півдні

14:28

Україна досі не має контракту на Patriot: чиновникам загрожують кадрові висновки

14:25

Історик розкрив найбільший секрет росіян: гучна заява "переписує" підручники РФВідео

Реклама
14:19

Global Teacher Prize Ukraine відзначить педагогів, які боронили або боронять Україну

14:10

"Більше збитків, ніж прибутку": Сумська розповіла про свій бізнес "для натхнення"

13:59

Дівчина розповіла, як секонд-хенди змушують витрачати більше, ніж потрібноВідео

13:59

Усі області України накриють дощі: синоптик назвала дату зміни погоди

13:59

Палац зробив важливу заяву щодо Кейт Міддлтон

13:53

Гороскоп на завтра, 4 червня: Левам - зрив планів, Скорпіонам - зміни

13:34

Як часто РФ може масовано атакувати Україну: Жданов дав невтішну відповідь

13:26

Буданов розробляє довгострокову оборонну стратегію України - фінське медіа

13:14

Історик назвав головну різницю між українцями та росіянами: не мова і не культураВідео

13:05

Ідеальна літня вечеря, яка готується 3 хвилини: рецепт салату з сиру

13:03

Колишня дружина Цекало завдала йому нищівного удару: росіяни в істериці

Реклама
13:00

23 млрд грн збитків і лондонський слід: ЗМІ повідомили про діяльність сестри ексбанкіра Лагуна за кордоном

12:58

Третій приліт за 16 днів: Камалія розповіла про втратиВідео

12:54

Відлякують шкідників і збільшать урожай: які квіти посадити поруч з овочамиВідео

12:45

"Особистий рекорд": картину Івана Марчука продали на Sotheby's за величезну суму

12:22

Наступник Путіна: чому Шойгу критикують у ЗМІ та чи є шанс на зміну влади в РФ

12:14

Скандал через підрозділ "імені героїв УПА": Сибіга відреагував на обурення Польщі

12:07

Сили оборони влупили по кораблю РФ "Бойкий" у Санкт-Петербурзі - деталі

12:01

Китайський гороскоп на завтра, 4 червня: Собакам — нервозність, Свиням — флірт

12:00

Незнайомці зайняли будинок чоловіка і залишили після себе лише попілВідео

11:51

Завжди діють по-своєму: які знаки зодіаку найбільше цінують свободу

11:40

На Сонці стався потужний спалах: коли почнеться магнітна буря рівня G1

11:08

Як знищити бур'яни на доріжках: недорога суміш позбавить від трави за добуВідео

11:06

"Залишився воїном назавжди": на фронті загинув відомий 23-річний музикант

11:00

Загадка українського художника поставила в глухий кут 98% людей по всьому світу

10:51

Ознака слабкості: в NYT розкрили, чому Росія посилила удари по Україні

10:45

Про соду і оцет краще забути: як прочистити злив раковини від жиру

10:33

Бур'яни зникнуть без прополювання: дачникам порадили простий спосіб із картоном

10:14

"Довелося йти на крайні заходи": Потап та Настя взялися за стареВідео

10:07

"Тушіть Пітер": Зеленський підтвердив удар по терміналу на батьківщині Путіна

09:50

Лукашенку вигідно не починати війну проти України: експерт пояснив чому

Реклама
09:47

У трьох знаків зодіаку з 3 червня почнеться величезний фінансовий успіх

09:15

Чому 4 червня не можна купатися у відкритих водоймах: яке церковне свято

09:10

Пєсков зробив гучну заяву про завершення війни: Коваленко пояснив її справжній змістПогляд

09:05

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 3 червня (оновлюється)

08:59

Карта Deep State онлайн за 3 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:53

РФ завдала удару дронами по Одещині: постраждала інфраструктура, є поранені

08:23

РФ опинилася перед вибором: підтримувати військові витрати чи рятувати економіку

07:55

У день відкриття ПМЕФ-2026 дрони атакували Санкт-Петербург: місто затягнуло чорним димомФото

07:06

Випускає деталі для ракет Х-101: після атаки дронів горить військовий завод у МічурінськуВідео

05:55

"Пожертвувала заради Росії": Повалій висунула вимоги після вироку в Україні

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ХарковаНовини ОдесиНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини Дніпра
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняПранняАвтоКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти