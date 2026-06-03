Усі області України накриють дощі: синоптик назвала дату зміни погоди

Попри опади, температура повітря майже усюди буде по-справжньому літньою.

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Прогноз погоди в Україні 4 червня / фото: УНІАН

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В яких областях України температура впаде нижче +20 градусів

Які опади прогнозує синоптик на 4 червня

Погода в Україні завтра, 4 червня, вирівняється. Температура повітря сягне оптимальних для людського організму показників. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко у Facebook.

За її словами, у четвер по території України очікується +20+25 градусів, але на півдні буде спекотніше - до +27 градусів.

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Погода в Україні 4 червня / фото: скріншот з meteoprog

"Трохи метеорологічного дьогтю у цю бочечку меду: на Закарпатті та на Харківщині +16+19 градусів", - зауважила синоптик.

Діденко також попередила українців про опади. Вони будуть переважно короткочасні і пройдуть по всій території України.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Києві 4 червня

Завтра у столиці також дощитиме вночі та вранці, але опади будуть незначними. Очікується ідеальна температура повітря - в середньому +22 градуси.

Погода в Києві 4 червня / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 3 червня температура повітря в Україні підвищиться до 22-26 градусів тепла. У північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях буде прохолодніше.

Раніше метеоролог Ігор Кібальчич попереджав, що 5 червня в Україні продовжиться період антициклональної та теплої погоди, без істотних опадів. Лише у західних областях, а вдень також місцями у північних регіонах пройдуть грозові дощі.

Нещодавно над Кременчуцьким водосховищем зафіксували смерч. Над водою утворилася справжня воронка, яка спустилася з великої сірої хмари. Таке явище називають водяним торнадо.

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Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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